شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 مخاوف لدى "إيلون ماسك".. لماذا هو ​​سعيد إلى حد ما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك هو أغنى رجل في العالم، حيث قام "ماسك" بتغيير سوق المركبات الإلكترونية مع Tesla ويحقق تقدمًا في استكشاف الفضاء باستخدام SpaceX.

ومع ذلك ، هناك أشياء تقلقه وهو في الواقع يخاف منها، ففي مقابلة مع ماتياس دوبفنر ، قال ماسك إن هناك ثلاثة أشياء يخشى منها: التطرف الديني ، وانخفاض معدل المواليد ، والذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع Business Insider ، قال ماسك إن انخفاض معدل المواليد قد يكون مجرد "أكبر تهديد لمستقبل الحضارة الإنسانية، وقال ماسك ، في شرح مفصل لـ "التهديد" ، "أنا قلق حقًا بشأن موضوع المواليد، لقد كان هذا يزعجني لسنوات عديدة ، لأنني لا أرى أن الأمر يستدير، كل عام يكون الوضع أسوأ، وأنا أدفع أصدقائي إلى الجنون مع هذا ".

وبينما تحدث عن انخفاض معدل المواليد ، لم يتحدث بالتفصيل عن خطأ الذكاء الاصطناعي ، أو التطرف الديني، وكان ماسك صريحًا للغاية على تويتر بشأن غزو روسيا لأوكرانيا، لقد دعا رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين وقال إنه من المهم أن نفعل شيئًا جادًا ، "لا يمكننا أن ندع بوتين يستولي على أوكرانيا،واضاف "هذا جنون".

وقد يخاف البعض من الموت لكن ماسك قال إنه لا يخاف الموت حقًا، "أنا بالتأكيد أرغب في الحفاظ على صحتي لفترة أطول من الوقت، لكني لست خائفا من الموت".

كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla أفكاره حول السعادة، "لكي يكون المرء سعيدًا تمامًا ، أعتقد أنه يجب أن تكون سعيدًا في العمل وسعيدًا في الحب، لذا ، أعتقد أنني سعيد بدرجة متوسطة ".