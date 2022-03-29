شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لاصدار جهاز iPad Pro بشريحة M2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لإصدار جهاز iPad Pro بشريحة M2 في وقت ما بين سبتمبر ونوفمبر من هذا العام ، وفقًا لنشرة Power On الإخبارية لمتتبع آبل مارك جورمان.

يتوقع Gurman أن تصدر آبل تحديثًا رئيسيًا للجيل القادم من iPad Pros ، والذي من المفترض أن يتضمن دعم شحن MagSafe.

كما يشير جورمان ، أعطت آبل جهاز آى باد برو آخر مرة تحديثًا مهمًا في عام 2018 ، عندما قدمت آبل تصميمًا بزوايا أكثر صعوبة ، وشاشة من الحافة إلى الحافة ، وموصل USB-C. جاء هذا التحديث بعد عام ونصف تقريبًا من إصدار iPad Pro 10.5 في عام 2017.

وفقا لتقرير موقع The verege، فإن آبل في طريقها لتكرار نفس النمط هذا العام، حيث أطلقت أحدث جيل من iPad Pros المجهز بـ M1 في مايو 2021.

يشير تاريخ الإطلاق بين سبتمبر ونوفمبر 2022 إلى أن Apple ستقضي ما بين عام واحد وأربعة أشهر و سنة وستة أشهر لتجهيز النموذج الجديد.

خلال حدث "Peek Performance" الذي أطلقته شركة آبل في وقت سابق من هذا الشهر ، عرضت الشركة أحدث جهاز iPad Air ، لكنها استبعدت طرازًا محدثًا من iPad Pro.

في العام الماضي توقع جورمان أن يأتي iPad Pro بقدرات شحن لاسلكي وغطاء زجاجي. يدعم تقرير من 9to5Mac هذا الادعاء ، لكن مصادره تقول إن آبل ربما تخلت عن التصميم الزجاجي الخلفي، ومن المحتمل أن تختار ظهرًا من الألومنيوم مع شعار آبل الزجاجي بدلاً من ذلك.

لم يكن هناك الكثير من المعلومات حول شريحة M2 أيضًا، حيث لم يتم تأكيدها من قبل آبل حتى الآن. يعتقد جورمان أن وحدة المعالجة المركزية للرقاقة ستكون أسرع قليلاً من سابقتها وتأتي مع نفس البنية ثمانية النواة.

ويتوقع أيضًا أن تضيف آبل جهاز M2 إلى كل من آى باد برو الجديد ، بالإضافة إلى أجهزة MacBook Pro الجديدة مقاس 13 بوصة ، و Mac Mini ، و iMac مقاس 24 بوصة التي يُشاع أنها ستصدر في وقت لاحق من هذا العام.

تنقسم التوقعات الخاصة بشريحة M2 التي تشغل جهاز MacBook Air المعاد تصميمه - يقول جورمان إنها ستتضمن الشريحة ، بينما يعتقد المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo أنها ستأتي مع M1.