تعتبر منصة Twitter أحد أهم منصات التواصل الاجتماعي الموجودة حاليًا، وذلك لأنها تضمن إرسال واستقبال المعلومات بشكل سريع للغاية، بالإضافة لأنها تنقل لك المعلومات التي تبحث عنها وتحتاجها بشكل سريع دون الحاجة للبحث لوقت طويل داخل المنصة، لذلك تعمل الشركة المسؤولة عن المنصة لتقديم ميزات جديدة دائمًا، وتحاول جاهدة أن تحسين تجربة المستخدم لتصبح أفضل من غيرها لجذب المزيد من المستخدمين وتسهيل نشر المحتوى والمعلومات عبر المنصة.

وقدمت المنصة خاصية جديدة تجريبية لنسخة هواتف آيفون من التطبيق الخاص بها، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء الصور المتحركة GIF مباشرةً عبر Twitter دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيق خارجي أو استخدام أي موقع خارجي أيضًا، ويصبح نشر هذه الصور أسهل كثيرًا عبر تويتر بدلًا من المنصات الأخرى مثل فيسبوك وغيرها.

وتستطيع التقاط الصور المتحركة عبر كاميرا ايفون مباشرةً ونشرها على المنصة بشكل سريع دون الحاجة لاستخدام أي تطبيق خارجي أو إدخال مقاطع الفيديو الملتقطة عبر الكاميرا إلى أي تطبيق خارجي لتحويل مقاطع الفيديو إلى صور متحركة.

خطوات تحويل مقاطع الفيديو إلى صور GIF متحركة عبر Twitter مباشرةً

كما قلنا سابقًا، فإنك تحتاج إلى إستخدام تطبيق Twitter الرسمي على أجهزة آيفون لتتمكن من تحويل المقاطع إلى صور متحركة دون استخدام أي تطبيقات أخرى، ولازلت هذه الميزة تحت التجربة، لذلك قد تقابل بعض المشاكل أثناء استخدامها، كما أنها غير متاحة إلا لأجهزة آيفون حاليًا، ولكن من المتوقع أن تصبح متاحة لجميع الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة في الفترة القادمة.

ويمكنك استخدام هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى تطبيق Twitter الرسمي على هواتف آيفون.

بعد ذلك اضغط على اختيار إنشاء تغريدة جديدة من الشريط السفلي

ثم اضغط علامة الكاميرا الموجودة أسفل مربع كتابة التغريدة الجديدة.

تجد الآن علامة جديدة ظهرت أسفل واجهة الكاميرا، حيث تظهر علامة GIF أسفل صورة الكاميرا

قم بالضغط على علامة GIF الجديدة

يمكنك التعديل واختيار طريقة عرض الصورة عبر الضغط على علامة الأسهم الموجودة أعلى الشاشة، حيث تضغط على علامة السهم الواحد لتجعل الصورة تعمل لمرة واحدة فقط، بينما تضغط على علامة السهمين لتجعل الصورة تعمل بشكل متتالي دون توقف- مثلما يحدث مع اختيار Boomrange – الخاص بمنصة إنستاغرام.

تستطيع التقاط الصورة التي ترغب بها عبر الضغط على علامة التقاط الصورة الموجودة أسفل الشاشة، ويمكنك اعادة التقاط الصورة مجددًا عبر الضغط على علامة retake أو عبر الضغط على اختيار USE GIF لاستخدام الصورة في التغريدة مباشرةً.

تعمل هذه الطريقة بشكل مشابه لخاصية Boomrange الخاصة بمنصة إنستاجرام، ولكن يمكنك هنا جعل الصورة تعمل لمرة واحدة بدلًا من أن تعمل في حلقة مفرغة طوال الوقت، وتساعدك هذه الطريقة على مشاركة الصور والإبداع في تغريداتك دون الحاجة لاستخدام أي تطبيق خارجي.

ولازلت تعتبر هذه الخاصية تجريبية وموجودة على هواتف آيفون فقط، وذلك لفترة مؤقتة حتى تبدأ بالانطلاق والوصول إلى باقي الهواتف الذكية مثلما تفعل منصة Twitter في العادة، حيث تطلق الخصائص بشكل تجريبي لآيفون أولًا وبعد ذلك تصل إلى باقي المنصات.

اقرأ ايضًا: منصة Twitter في صعود و Facebook معطل ، وجاك دورسي مؤسس تويتر يضحك