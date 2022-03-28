شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب رئيس وحدة أمازون جيمز يتنحى عن منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنحى مايك فرازيني ، رئيس استوديو Amazon Games ، عن منصبه للتركيز على حياته الشخصية والأسرية، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج. ساعد فرازيني في قيادة قسم الألعاب في أمازون منذ عام 2009 ولعب دورًا في بناء استوديو ألعاب الشركة.

قال المتحدث باسم أمازون رايان جونز في بيان لبلومبرج: "كان مايك موجودًا في بداية ألعاب أمازون ، وساعدته قيادته ومثابرته في بناء مجال الألعاب". "إن نجاحاتنا الأخيرة مع New World و Lost Ark هي نتيجة الرؤية طويلة المدى التي تركز على العملاء للألعاب التي ساعد في تأسيسها. نحن ممتنون جدًا لجميع مساهماته ، ونتمنى لمايك كل التوفيق ".

الشركة تواجه عددا من القضايا تحت قيادة فرازيني

في العام الماضي أصدرت بلومبيرج تقريرًا يشرح بالتفصيل عددًا من المشكلات داخل أمازون جيمز ، بما في ذلك مزاعم أن Frazzini ، الذي بدأ حياته المهنية في أمازون لإدارة قسم الكتب في السوق ، يفتقر إلى الخبرة في الألعاب وغالبًا ما يرفض نصيحة المطورين الذين وظفهم حسبما نقل موقع The verege.

يزعم التقرير أيضًا أن Frazzini لن يكون لديها عدد كافٍ من المشروعات وأن المطورين "يطاردون" أحدث الاتجاهات - المشاريع التى قد لم تكلل بالنجاح، مثل Intensity المستوحاة من Fortnite و League of Legends التي تشبه Nova التي لم تنجح أبدًا في الخروج من التطوير.

لم تكن هذه هي الألعاب الوحيدة التي واجهت أمازون تحديات معها. في عام 2018 ، ألغت Amazon Games لعبتها الرياضية الخيالية Breakaway ، وفي عام 2020 ، سحبت The Grand Tour ، وهو عنوان سباق يعتمد على عرض يحمل نفس الاسم ، بسبب سوء الاستقبال. كذلك لعبة Crucible على غرار Overwatch كانت واحدة من أكبر الإخفاقات في أمازون جيمز - ألغى الاستوديو اللعبة بعد إطلاقها ثم أعادها إلى إصدار تجريبي مغلق.

في العام الماضي قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ، بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين ، قائلًا: "على الرغم من أننا لم ننجح باستمرار حتى الآن .. أعتقد أننا سنفعل ذلك إذا توقفنا عن العمل."

حققت أمازون جيمز نجاحًا مع New World ، وهي لعبة MMORPG تم إصدارها في الخريف الماضي ، ولكن حتى هذه اللعبة لم تسلم من إصدار تقريبي ؛ تم تأجيل موعد إطلاقها عدة مرات قبل أن يتم إطلاقها أخيرًا في سبتمبر 2021.

كما تم استقبال لعبة Lost Ark المجانية ، والتي كانت متاحة في البداية فقط في كوريا الجنوبية بشكل جيد.

وأصبحت Lost Ark ثاني أكثر الألعاب لعبًا على Steam بعد توطينها باللغة الإنجليزية ، حيث تسبب ارتفاع مفاجئ في عدد اللاعبين في حدوث مشكلات بالخادم وقوائم انتظار طويلة.