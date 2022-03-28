شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. واتس آب سيتيح للمستخدمين قريبا إرسال ملفات أكبر فى الدردشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان هناك قيود هائلة عندما يتعلق الأمر بمشاركة الملفات على واتس آب، حيث لا يمكن للمستخدمين إرسال ملفات كبيرة - مقاطع فيديو أو ملفات PDF - لأن النظام الأساسي يحد من مشاركة الملفات حتى 100 ميجا بايت، فيما يشير تقرير صادر عن WABetainfo إلى أن واتس آب قد يسمح للمستخدمين بمشاركة ملفات وسائط تصل إلى 2 جيجابايت.

وتشير التقرير إلى أنه يتم حاليًا اختبار الميزة مع مستخدمي الإصدار التجريبي في الأرجنتين اعتبارًا من الآن، وبالنسبة لعدد قليل من مختبري الإصدارات التجريبية في الأرجنتين ، تتوفر الميزة على كل من Android و iOS.

ومع ذلك ، يشير التقرير إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان واتس آب يخطط لطرح الميزة لعامة المستخدمين أم لا، وذكر التقرير أن "واتس آب قد يتراجع عن التغييرات من خلال استعادة الحد السابق بعد الاختبار: الوقت فقط سيخبرنا".

وكانت هناك مناسبات تظهر فيها الميزة في الإصدارات التجريبية من واتس آب ولكن لا ينتهي بها الأمر للوصول إلى عامة الناس، حيث أن منافس واتس آب Telegram لديه ميزة حيث يمكن للمستخدمين إرسال ملفات تصل إلى 2 جيجابايت، لذلك قد يكون بإمكان واتس آب أيضًا طرح هذه الميزة.

وفي الوقت نفسه ، يتم الآن نشر ميزة واتس آب متعددة الأجهزة لجميع المستخدمين. كانت الميزة في وضع تجريبي سابقًا فقط، وتتيح الميزة للمستخدمين الوصول إلى النظام الأساسي على أجهزة متعددة حتى إذا لم يكن هناك اتصال على الجهاز الأساسي، ويمكن للمستخدمين ربط حساب واتس آب واحد بما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى.

وقد بدأ واتس آب أيضًا في إصدار رد فعل الرسائل لمستخدمي أندرويد بتحديث تجريبي، وكانت الميزة قيد التشغيل لبعض الوقت الآن. وفقًا للتقرير ، هناك ستة ردود فعل متاحة لمستخدمي Android - Like ، Love ، Laugh ، Surprised ، Sad ، and Thanks، حيث أن الميزة مشابهة تمامًا لردود الفعل المتوفرة على Facebook و Instagram.