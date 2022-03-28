شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تطبيق Google Keep.. وكيفية تغيير اللون والخلفية به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات، حيث تمتلك أبل ملاحظاتها الخاصة وكذلك جوجل، والذي يُعرف باسم Google Keep ، وهو تطبيق مفيد لتدوين الملاحظات وتعيين التذكيرات وغيرها.

ما هو Google Keep Google Keep هي خدمة تدوين الملاحظات تتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات أثناء القيام بالأعمال اليومية، ويعد Google Keep متاح في كلا التنسيقين ، عبر الإنترنت كتطبيق ويب وأيضًا على Android، ولا يتيح Google Keep للمستخدمين تخزين النص فحسب ، بل يتيح أيضًا إضافة الصور ومقاطع الفيديو وحتى تنسيق النص.

وتتيح واجهة التطبيق للمستخدم عرض الرسائل المخزنة مسبقًا في كل من طرق العرض أحادية العمود ومتعددة الأعمدة، وفيما يلي نعرض كيفية إضافة اللون والخلفية إلى Google Keep.

كيفية تغيير مظهر Google Keep الخاص بك على Android 1. افتح تطبيق Keep على هاتف Android الخاص بك

2. انقر على الخطوط الثلاثة في الزاوية اليسرى العليا

3. عند فتح القائمة ، انقر فوق خيار الإعدادات

4. انقر على الموضوع وحدد خيارك من "فاتح وداكن"

كيفية تغيير لون خلفية Google Keep على Android 1. انتقل إلى Google Keep

2. انقر فوق أي ملاحظة محفوظة

3.انقر فوق النقاط الثلاث في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة

4.حدد اللون من اللوحة وسيتم تطبيقه