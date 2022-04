تكنولوجيا: يعني إيه تطبيق Google Keep.. وكيفية تغيير اللون والخلفية به

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات، حيث تمتلك أبل ملاحظاتها الخاصة وكذلك جوجل، والذي يُعرف باسم Google Keep ، وهو تطبيق مفيد لتدوين الملاحظات وتعيين التذكيرات وغيرها.

ما هو Google Keep

Google Keep هي خدمة تدوين الملاحظات تتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات أثناء القيام بالأعمال اليومية، ويعد Google Keep متاح في كلا التنسيقين ، عبر الإنترنت كتطبيق ويب وأيضًا على Android، ولا يتيح Google Keep للمستخدمين تخزين النص فحسب ، بل يتيح أيضًا إضافة الصور ومقاطع الفيديو وحتى تنسيق النص.