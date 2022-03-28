شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعترف أنه يشعر بالوحدة بعد انفصاله عن جرايمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أنه "وحيد" وغالبًا ما يكون كلبه بجانبه فقط منذ انفصاله عن نجمة البوب ​​وأم لطفلين من أطفاله جرايمز.

اعترف الملياردير ماسك، 50 عامًا، لماتياس دوبفنر، للمدير التنفيذى لشركة Business Insider في مقابلة أنه كان معزولًا فى بعض الأحيان منذ الانفصال، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



إيلون ماسك

قال: "هناك أوقات أشعر فيها بالوحدة، أنا متأكد من أن هناك أوقات يشعر فيها الجميع بالوحدة، لكنها أساسية جدًا، لنفترض أننى إذا كنت أعمل على صاروخ المركبة الفضائية وأبقى فى منزلى الصغير لوحدى، خاصة إذا لم يكن كلبى معى، فأنا أشعر بالوحدة لأننى فى منزل صغير بمفردى فقط".

كما أخبر دوبنفر أنه لا يحب أن يكون بمفرده، قائلاً إنه "رد فعل بشري طبيعى".

ومن جهة أخرى أجرى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا استطلاعًا على تويتر يوم السبت، متسائلاً عما إذا كان يجب إنشاء منصة وسائط اجتماعية جديدة لتحدي تويتر، مما أثار التكهنات بان الملياردير قد يرغب في إنشاء منصة جديدة.

يوضح موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ان ماسك نشر سلسلة من الغريدات، سأل فيها عما إذا كان الوقت قد حان لمنصة جديدة لتحل محل تويتر، وما إذا كان المستخدمون يعتقدون أن الشركة "ملتزمة بمبادئ حرية التعبير.