تكنولوجيا: تفاصيل فوز Apple TV Plus أول خدمة بث بجائزة الأوسكار عن فيلم CODA

القاهرة - سامية سيد - أصبح فيلم CODA أول فيلم من خدمة البث المباشر يفوز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار ، في إشارة إلى الهيمنة المتزايدة لمنشئي البث مثل آبل ونتفليكس وأمازون في حفل توزيع الجوائز المرموق في هوليوود.

يتتبع فيلم Apple TV Plus كفاح روبي روسي (إميليا جونز) ، العضو الوحيد السمعي في عائلة صماء ، حيث تحاول استكشاف حياة بعيدة عن عائلتها.

استحوذت آبل على الرحلات إلى CODA مقابل 25 مليون دولار في حرب مزايدة بعد عرضها الأول في مهرجان Sundance السينمائي العام الماضي حسبما نقل موقع The verege.

بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل فيلم ، فاز تروي كوتسور من CODA بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم ، كما حصل كاتبها ومخرجها Siân Heder على جائزة أفضل سيناريو مقتبس. كوتسور هي أول ممثلة صم تفوز بجائزة أوسكار التمثيل منذ عام 1986 ، عندما فازت نجمة فيلم CODA مارلي ماتلين بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Children of a Lesser God.

شاهدت خدمات البث أفلامًا تم ترشيحها لجائزة أفضل صورة عدة مرات من قبل ، ولكن حتى الآن لم يتمكن أي منها من الفوز بالجائزة الأولى المرغوبة. كانت أمازون هي الأولى عندما حصلت على ترشيح أفضل صورة لمانشستر عن طريق البحر في عام 2017.

شاهدت نتفليكس أيضًا العديد من أفلامها المرشحة لأفضل فيلم ، بما في ذلك Roma و The Irishman و Wedding Story و Mank و The Trial of the Chicago 7 ، بالإضافة إلى فيلم Don't Look Up و The Power of the Dog هذا العام. لقد حصد أكبر عدد من الترشيحات لجوائز الأوسكار لهذا العام ، 27 في المجموع ، لكنه فاز فقط في فئة أفضل مخرج عن فيلم The Power of the Dog لجين كامبيون.

وفقًا لـ Variety ، ورد أن آبل أنفقت أكثر من 10 ملايين دولار على حملتها الأوسكار لـ CODA ، وهو أكثر من ميزانية الإنتاج بالكامل. رحب الرئيس التنفيذي تيم كوك بالأخبار على تويتر ، ووصفها بأنها "فيلم جميل للغاية" "يحتفل باختلافاتنا".