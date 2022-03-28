شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون دائرة واسعة وغامضة فى الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك جسمًا هائلاً وغامضًا يمتد على أكثر من مليون سنة ضوئية ، يُطلق عليه اسم دائرة الراديو الفردية (ORC)، وتم تحديد ORCs لأول مرة فى عام 2019 ، والآن أصدر الباحثون أعلى دقة حتى الآن للظاهرة الغريبة، وفقا لتقرير digitaltrend.

وتم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب MeerKAT الراديوي التابع لمرصد علم الفلك الراديوي في جنوب إفريقيا ، ويناقش علماء الفلك ما يمكن أن يكون مصدر الدوائر الضخمة.

وتم اكتشاف الأجسام باستخدام التلسكوبات الراديوية ، ولكن يبدو أنها غير مرئية للتلسكوبات البصرية والأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية.

والنظريات الثلاثة الرائدة حول سبب وجود هذه الأجسام ، وفقًا لمرصد علم الفلك الراديوي في جنوب إفريقيا ، هي كما يلي: "يمكن أن تكون بقايا انفجار هائل في مركز مجرتهم المضيفة ، مثل اندماج اثنين من الأسود الفائق الكتلة.

الثقوب، ويمكن أن تكون نفاثات قوية من الجسيمات النشطة التي تقذف من مركز المجرة أو قد تكون نتيجة "صدمة إنهاء" انفجار نجمى من إنتاج النجوم في المجرة. " والأجسام ضخمة بشكل غير مفهوم تقريبًا ، ويبدو أن معظمها يحتوي على مجرة ​​في مركزها ، مما يدعم فكرة أنه يمكن تشكيلها من خلال العمليات المجرية.

ومع ذلك ، فإن حقيقة أنها مرئية فقط فى الطول الموجي للأشعة السينية أمر غريب للغاية.

وقال أحد المؤلفين ، راي نوريس Ray Norris فى بيان : نحن نعلم أن ORCs عبارة عن حلقات من الانبعاثات الراديوية الباهتة التي تحيط بمجرة بها ثقب أسود شديد النشاط في مركزها ، لكننا لا نعرف حتى الآن ما الذي يسببها ، أو سبب ندرة حدوثها.

وتوفر الأسئلة العديدة المفتوحة حول هذه الأشياء أرضًا خصبة لمزيد من البحث، ويخطط الباحثون للنظر فى الدوائر باستخدام التلسكوبات الراديوية الحساسة مثل مصفوفة الكيلومتر المربع القادمة (SKA) ، وهى مجموعة من آلاف الهوائيات المنتشرة فى جميع أنحاء أستراليا وجنوب إفريقيا.

وقال مؤلف آخر ، جوردان كوليير من المعهد المشترك بين الجامعات لعلم الفلك المكثف للبيانات: "غالبًا ما يرغب الناس فى شرح ملاحظاتهم وإثبات أنها تتماشى مع أفضل ما لدينا من معرفة، وبالنسبة لى من المثير أكثر أن أكتشف شيئًا جديدًا يتحدى فهمنا الحالى.