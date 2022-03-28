شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تعقد أبل مؤتمرها الكبير القادم خلال 2022؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار العامين الماضيين ، كان كل مؤتمر من أحداث شركة أبل أمرًا افتراضيًاـ حيث ألغت معظم الشركات مؤتمرا شخصيًا بسبب الوباء المستمر، ومع ذلك، فقد كشف أحد المسربين الآن أن حدث أبل الكبير القادم لعام 2022 سيكون حدثًا شخصيًا وليس افتراضيا.

وقال جون بروسر، الذي يتمتع بسجل مختلط عندما يتعلق الأمر بالتسريبات المتعلقة بشركة أبل ، إن WWDC 2022 - مؤتمر المطورين السنوي لشركة أبل - سيعقد أمام جمهور مباشر، ووفقًا لتقرير صادر عن Phonearena ، ادعى Prosser أيضًا أن WWDC 2022 يمكن أن يبدأ من 6 يونيو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت جوجل أن حدثها السنوي للمطورين I / O 2022 سيكون حدثًا افتراضيًا، ومع ذلك ، سيكون بعض أعضاء فريق جوجل بالإضافة إلى الشركاء جزءًا من الجمهور المباشر في I / O 2022.

وبقدر ما يتعلق الأمر بـ WWDC 2022 ، يبقى أن نرى ما إذا كانت أبل ستقوم بحدث عبر الإنترنت فقط أو تفتحه للجمهور الحي أيضًا، و كان آخر حدث شخصي لشركة أبل في عام 2019 ومنذ ذلك الحين أصبحت جميع الأحداث افتراضية.

وفي WWDC 2022 ، من المتوقع أن تعرض أبل تحديثات البرامج الجديدة لجميع أجهزتها، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن iOS 16 و iPadOS 16 و macOS 13 و watchOS 9.

ومع ذلك ، ستتحدث أبل فقط عن الميزات الرئيسية لتحديثات نظام التشغيل المختلفة وسيتم طرحها بالقرب من نهاية العام في وقت ما في سبتمبر أو أكتوبر، وما إذا كان سيكون حدثًا شخصيًا أم افتراضيًا ، فهذا شيء سنتعرف عليه بمجرد إرسال أبل دعوات رسمية لـ WWDC 2022.

وفي العام الماضي ، تم عقد WWDC في الفترة من 7 إلى 11 يونيو وأرسلت أبل الدعوات في حوالي 30 مارس، ومن الممكن أن يتم إرسال دعوات WWDC قريبًا، أو قد تتأخر أبل إذا كانت تخطط لاستضافة حدث شخصي.