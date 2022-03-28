شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة رائد فضاء للأرض بعد مهمة تحطم الرقم القياسى الأمريكى فى 355 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعود رائد فضاء ناسا واثنان من رواد الفضاء الروس إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية (ISS) الأسبوع المقبل، حيث أمضى اثنان منهم، وهما الأمريكي مارك فاندي هي والروسي بيوتر دوبروف، ما مجموعه 355 يومًا في المرصد المداري، بعد انطلاقهما إلى الفضاء في 5 أبريل من العام الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حطم رائد الفضاء مارك فاندي هي الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية فردية قام بها رائد فضاء أمريكي، والذي كان قد تم تسجيله سابقًا في 340 يومًا.

كما أنه من المقرر أن يعود الثنائي مع رائد الفضاء أنطون شكابلروف من الفضاء يوم الأربعاء 30 مارس، الذى أطلق على متن مركبة Soyuz MS-19 في 5 أكتوبر 2021.

وسيتحرك فاندي هي وشكابليروف ودوبروف من وحدة Rassvet، قبل أن تتجه مركبتهم الفضائية سويوز إلى الهبوط بمساعدة المظلة على سهوب كازاخستان بجنوب شرق مدينة دزكازجان النائية.

وسيتم بث تغطية وداع الطاقم وإزالته وهبوطه على الهواء مباشرة على تليفزيون ناسا وموقع وكالة الفضاء الأمريكية وتطبيق ناسا.

كما سينهي فاندي هي ودوبروف مهمة تستغرق 355 يومًا تغطي 5680 مدارًا حول الأرض وأكثر من 150 مليون ميل، وهذه هي الرحلة الفضائية الثانية لفاندي هي مع إجمالي 523 يومًا في الفضاء، وكانت هذه أول رحلة لدوبروف، بينما ينهي شكابليروف مهمته الرابعة مع 708 أيام تراكمية قضاها في الفضاء.