شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستضع كاميرا "أضخم" فى iPhone 14 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت أبل منذ عدة سنوات أن تكون جزءًا من سباق الميجابكسل الذي أصبح معظم صانعي الهواتف الذكية الآخرين جزءًا منه، حيث لدى Samsung و Xiaomi وآخرون هواتف بها كاميرات بدقة 108 ميجابكسل، حيث تمسكت شركة أبل بإعطاء كاميرات بدقة 12 ميجابكسل في iPhone.

ومع ذلك ، قد يتغير هذا قريبًا إذا تم تصديق المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، فوفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac ، اقترح Kuo أن سلسلة iPhone 14 يمكن أن تحتوي على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل.

ولن يكون هذا هو المستشعر "الأكبر" الذي ستضعه أبل في جهاز ايفون فحسب ، بل سيزيد أيضًا من نتوء الكاميرا في الجزء الخلفي من الجهاز، من خلال الانتقال إلى Twitter ، أوضح Kuo الزيادة في حجم عثرة الكاميرا.

وجاء في تغريدته "السبب الرئيسي وراء نتوء الكاميرا الخلفية الأكبر والأكثر بروزًا في 14 Pro / Pro Max هو ترقية الكاميرا العريضة إلى 48 ميجابكسل (مقابل 13 ميجابكسل برو / برو ماكس 12 ميجابكسل). سيزداد الطول القطري لـ 48 ميجابكسل CIS بنسبة 25-35٪ ، وسيزداد ارتفاع عدسة 48 ميجابكسل 7P بنسبة 5-10٪ ".

وتشير تغريدة Kuo أيضًا إلى أن العدسة بدقة 48 ميجابكسل يمكن أن تأتي إلى سلسلة iPhone 14 Pro وليس سلسلة iPhone 14 "Vanilla"، وما زلنا على بعد حوالي ستة أشهر من الإطلاق المتوقع لسلسلة iPhone 14 وبدأت الشائعات تكتسب زخمًا.

ومع ذلك ، قبل ذلك ، من المقرر أن تستضيف أبل WWDC - مؤتمرها السنوي للمطورين - في وقت ما في يونيو، وعلى الرغم من أن الشركة لم ترسل دعوات رسمية ، فقد اقترح أحد المرشدين أن WWDC 2022 يمكن أن يبدأ في 6 يونيو.

وادعى المخبر جون بروسر أن WWDC 2022 قد يكون أيضًا أول حدث شخصي تستضيفه أبل منذ أكثر من عامين، ومع ذلك ، لم تقل أبل أي شيء عن تاريخ الإطلاق أو ما إذا كان سيكون حدثًا افتراضيًا أو شخصيًا.