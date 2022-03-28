شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يوقع على اتفاقية لمكافحة المعلومات المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت محكمة برازيلية على موقعها على الإنترنت إن تطبيق المراسلة تليجرام وقع على اتفاقية للانضمام إلى برنامج أنشأته المحكمة الانتخابية البرازيلية لمكافحة المعلومات المضللة قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد في أكتوبر.

كان Telegram التطبيق الرئيسي الوحيد المتبقي للرسائل والشبكات الاجتماعية الذي لم يغلق بعد شراكة مع المحكمة.

وجاء في مذكرة المحكمة أن "الغرض من الشراكة هو محاربة المحتوى الوهمي المتعلق بالعدالة الانتخابية ونظام التصويت الإلكتروني والعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة والجهات الفاعلة المشاركة فيها" حسبما نقل موقع Hindisip عن رويترز.

قال ممثل تليجرام المحلي Alan Campos Elias Thomaz الخميس الماضي، إنه سيقدم الاقتراح إلى المديرين التنفيذيين للشركة ، مضيفًا أن التطبيق ملتزم بمكافحة "الأخبار الكاذبة".

وعلقت المحكمة العليا البرازيلية التطبيق الأسبوع الماضي لعدم الامتثال ، لكن الإجراء أُلغي يوم الأحد.