شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت يمكنه تقشير الموز دون سحق الفاكهة الرقيقة بالداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن معظم الناس يمكنهم بسهولة تقشير موزة، فإن المهمة التي تبدو سهلة حتى على طفل صغير، تكون صعبة بالنسبة لمعظم الروبوتات، وغالبًا ما تفتقر الروبوتات إلى البراعة في تقشير الموز دون سحق الفاكهة الرقيقة بالداخل أثناء العملية، لذلك طور باحثون من جامعة طوكيو روبوتًا يقولون إنه تمكن من القيام بذلك أخيرًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تدريب الروبوت من خلال التعلم الآلي لتقليد الإنسان، وتمكن من تقشير موزة بنجاح، وإن كان ذلك في ثلاث دقائق.

يتميز الروبوت بذراعين ويد، ولكل منهما "إصبعان" يمكنهما الإمساك بالأشياء، ولتدريبه، قام باحث بتقشير مئات الموز على مدار أكثر من 13 ساعة، مما أدى إلى إنتاج بيانات كافية لتدريب الروبوت على القيام بذلك بمفرده.

كتب الباحثون في دراستهم المنشورة في arXiv: "بالنظر إلى تعقيد مهمة تقشير الموز المستهدفة، نعتقد أن 13 ساعة من العرض العملي ممكنة".

على الرغم من أن الأمر قد يبدو واضحًا بالنسبة لنا، إلا أن الباحثين قاموا بتبسيط مهمة الروبوت عن طريق تقسيمه إلى تسع مراحل، وشمل ذلك الإمساك بالموز، والتقاطه من على الطاولة، والإمساك بالطرف وتقشيره، وبمجرد تدريب الباحثين على الروبوت، قاموا باختباره على كومة من الموز.

ووجد الباحثون، أن الروبوت كان قادرًا على تقشير موزة بنجاح دون هرسها في 57٪ من الوقت، وفي المتوسط استغرقت العملية أقل من ثلاث دقائق في كل مرة.

ويأمل الباحثون أن التكنولوجيا وراء الروبوت يمكن تطبيقها في المستقبل لمهام أخرى تتطلب مهارات حركية دقيقة.