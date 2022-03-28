شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تمكين ميزة "Alexa Hands-free" على هاتفك الاندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى وجود المساعدات الصوتية بدون استخدام اليدين إلى تبسيط حياتنا، حيث يمكننا فعل كل شيء تقريبًا باستخدام الأوامر الصوتية، وقد بدأ صانعو الهواتف الذكية أيضًا في دمج ميزة"Alexa Hands-free" في أجهزتهم.

وقد تم تصميم ميزة عدم استخدام اليدين للسماح للمستخدمين بتنشيط Alexa على هواتفهم الذكية عن طريق استخدام صوتهم مباشرة، وسواء كان ذلك أثناء التنقل أثناء القيادة أو التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية أو تغيير الموسيقى في منتصف التمرين أو إعداد التذكيرات وأجهزة الإنذار والمؤقتات أو عمل قوائم أثناء التنقل أو مجرد الاتصال ، يمكن تنفيذ كل منها بأمر صوتي واحد أليكسا بدون استخدام اليدين على هاتفك الذكي.

لذلك ، إذا كنت ترغب أيضًا في تمكين ميزة Alexa Hands-free على هاتفك الذكي ، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه.

1. قم أولاً بتثبيت آخر تحديث لبرنامج Android على هاتفك الذكي. لبدء عملية إعداد Alexa بدون استخدام اليدين على هاتف Android الذكي الخاص بك ، تأكد من تحديث هاتفك الذكي إلى أحدث إصدار من البرنامج.

2. عندما يتم تحديث نظامك ويكون جاهزًا للاستخدام ، قم بتثبيت تطبيق Amazon Alexa من متجر Play، وإذا كان لديك بالفعل تطبيق Alexa وكان هناك تحديث متاح ، فانقر على "تحديث".

3. الآن ، قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Alexa باستخدام معرف Amazon المجاني الخاص بك. يمكنك الآن الاستمتاع بالتفاعلات بدون استخدام اليدين مع Alexa على هاتفك الذكي.

وبمجرد الانتهاء من إعداد Alexa بدون استخدام اليدين على هاتفك الذكي ، يمكنك استخدام صوتك لفتح التطبيقات الشائعة ببساطة عن طريق قول "Alexa ، افتح YouTube" أو "Alexa ، افتح Instagram".

ويمكنك إجراء مكالمات مع جهات اتصال هاتفك ، والبحث والتنقل أثناء القيادة ، والاستماع إلى الموسيقى ، والتسوق ، وحتى البحث عن الوصفات عن طريق سؤال Alexa.

وباستخدام هذه الميزة ، يمكنك أيضًا الوصول إلى أكثر من 30000 من مهارات Alexa مثل Audible Suno و Audible والاستماع إلى القصص التي يرويها فنانون مشهورون ، والاستماع إلى الكتب الصوتية على التوالي.