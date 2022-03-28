شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تخطط الإعلان عن خدمة جديدة لمنصة بلاى ستيشن ومنافسة Game Pass الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة سونى فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل للإعلان عن خدمة اشتراك جديدة في ألعاب الفيديو لمنصة بلاى ستيشن تعرف حاليًا باسم Spartacus، وهى ردها على Xbox Game Pass من مايكروسوفت، وذلك وفقًا لوكالة بلومبرج والتى نشرها موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتشير التقارير السابقة إلى أن Spartacus يمكن أن تكون مزيجًا من خدمتي الاشتراك الحاليتين من سوني، وهما PlayStation Plus و PlayStation Now.

وتقول بلومبرج إن الشركة تريد إطلاق الخدمة التي تضم ألعابًا شهيرة وحديثة، ولكن قد لا تشمل اللعبة القادمة God of War: Ragnarok. ومن المتوقع أن تحتوي الخدمة على ثلاث مستويات مختلفة، التي تقدم ألعابًا مختلفة بأسعار مختلفة.

ومن المتوقع أن يكون المستوى الأول مشابهًا جدًا لاشتراك PlayStation Plus الحالي. بينما تضيف المستويات اللاحقة ألعاب بلاى ستيشن 4 و 5، بالإضافة إلى الوصول إلى النسخ التجريبية الموسعة والقدرة على بث الألعاب عبر الإنترنت.

وذكرت التقارير السابقة أيضًا أن المستوى الأعلى يمكن أن يشمل مكتبة من الألعاب الكلاسيكية من أنظمة مثل بلاى ستيشن 2 و PSP ولدى سونى حاليًا خدمتان للاشتراك:

• PlayStation Plus:تمنح الوصول إلى الألعاب الجماعية وبعض الخصومات وبعض الألعاب المجانية شهريًا.

• PlayStation Now: تتيح لك تشغيل قائمة ألعاب PS4 و PS3 و PS2 محددة إما عبر الألعاب السحابية أو التنزيل (تعتمد الخيارات المتاحة على اللعبة المحددة).

سونى تكشف عن اشتراك بلاى ستيشن فى الأسبوع المقبل قد يكون من الصعب مقارنة هذه الخدمات مع Xbox Game Pass، التى لديها أكثر من 25 مليون مشترك وتتيح لك لعب ألعاب منصة إكس بوكس وأجهزة الحاسب الرائدة في يوم إطلاقها – معظمها منشورة بواسطة مايكروسوفت – جنبًا إلى جنب مع قائمة بألعاب الجهات الخارجية.

ويبدو أن سونى تتطلع مع Spartacus إلى منح مستخدمى بلاى ستيشن خدمة يمكن أن يكونوا متحمسين بشأنها، ولكن التقارير تجعل الأمر يبدو وكأنها تعتمد أكثر على قائمة بلاي ستيشن القديمة الضخمة، بدلاً من النجاحات الجديدة اليوم.

كما أنه ليس من الواضح كم قد تكون التكلفة، وتبلغ تكلفة PlayStation Now و PlayStation Plus حاليًا 60 دولار سنويًا لكل منهما عند شراء اشتراك سنوي، أو 120 دولار مجتمعين.

وهذا هو نفس سعر الاشتراك القياسي في Game Pass، وأقل قليلاً من Game Pass Ultimate.

نتيجة لذلك لدى سوني مساحة كبيرة للمناورة عندما يتعلق الأمر بالتسعير. وهناك أيضًا مشكلة النقل، إذ يمكنك شراء اشتراك PlayStation Plus لعدة أشهر أو حتى سنوات.

ومن غير المعروف كيفية تعامل الشركة مع المستخدمين الذين لا يشتركون باشتراك شهري. ويبدو أن Spartacus قد يكون له مستوى مكافئ.

ولكن قد تكون هناك تغييرات في السعر يجب أخذها في الاعتبار. وتجاوزت مبيعات منصات بلاي ستيشن منصات إكس بوكس في السنوات الأخيرة. ولكن سوني تتخلف عن جهود مايكروسوفت في سوق البث المباشر.