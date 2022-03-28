شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية تعطيل اقتراحات البحث على جوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تبدأ في كتابة شيء ما على شريط البحث في Google Chrome ، تبدأ المساحة في المطالبة بأقرب الخيارات المحتملة ، والتي إما تم البحث عنها بواسطة مستخدمين آخرين أو تم البحث عنها في وقت ما بواسطتك، وفي بعض الأحيان يكون مفيدًا ولكن في معظم الحالات ، يكون هذا محبطًا للغاية. ومع ذلك ، هناك إعداد في متصفح Google Chrome ، والذي يسمح لك بإيقاف الاقتراحات على شريط البحث الخاص بك.

وتكمن ميزة إيقاف تشغيل الاقتراحات في أنها ستساعدك في إلغاء تشويش شريط البحث الخاص بك، كما أنه يساعد في التركيز على ما تبحث عنه وعدم الابتعاد عن موضوع جديد تمامًا.



كيف يمكنك إيقاف تشغيل اقتراحات البحث على Chrome؟ وتمامًا مثل تعطيل اقتراحات البحث ، يمكن للمستخدم أيضًا إدارة خيار الملء التلقائي على Google Chrome، وفي حالة استمرار تشغيله ، يمكنك تجنب حفظ كلمات المرور غير الشخصية على أجهزة الكمبيوتر عن طريق الخطأ. دعنا نستكشف كيف يمكنك تعطيله.كيف يمكنك إيقاف تشغيل اقتراحات البحث على Chrome؟ 1. انقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من متصفح Chrome

2. انقر فوق "إعدادات" في القائمة المنسدلة

3. حدد وانقر على "المزامنة وخدمات Google"

4. قم بالتمرير لأسفل وقم بإيقاف تشغيل خيار "الإكمال التلقائي للبحث وعناوين URL"

وبمجرد الانتهاء من ذلك ، فأنت على ما يرام. مع إيقاف تشغيل التبديل ، لن تطالبك Google بعد الآن عندما تبدأ في كتابة شيء ما على شريط الحالة.