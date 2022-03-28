شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع علمي عالمى لربط هواتف أندرويد بالأقمار الصناعية لتحسين توقعات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مؤخرا حملة تعرف بـ Camaliot وهي حملة تمولها وكالة الفضاء الأوروبية ، ويركز مشروعها الأول على جعل مالكي الهواتف الذكية حول العالم جزءًا من مشروع يمكن أن يساعد في تحسين تنبؤات الطقس باستخدام مستقبل GPS بهاتفك، وذلك عبر جمع بيانات الأقمار الصناعية.

ويعمل تطبيق Camaliot على الأجهزة التي تعمل بالإصدار 7.0 من نظام التشغيل أندرويد أو إصدار أحدث والتي تدعم التنقل عبر الأقمار الصناعية، والطريقة التي تعمل بها الملاحة عبر الأقمار الصناعية أو الهواتف أو أجهزة الاستقبال الأخرى تبحث عن إشارات من شبكة من الأقمار الصناعية التي تحافظ على مدار ثابت، وترسل الأقمار الصناعية رسائل بالوقت والموقع ، وبمجرد استلامها ، تلاحظ الهواتف المدة التي استغرقتها كل رسالة للوصول ، ثم تستخدم هذه البيانات لمعرفة مكانها على الأرض.

ويعتقد الباحثون أنه يمكنهم استخدام إشارات الأقمار الصناعية للحصول على مزيد من المعلومات حول الغلاف الجوي. على سبيل المثال ، يمكن أن تؤثر كمية بخار الماء في الغلاف الجوي على كيفية انتقال إشارة القمر الصناعي عبر الهواء إلى شيء مثل الهاتف.

ويجمع التطبيق معلومات لتتبع قوة الإشارة ، والمسافة بين القمر الصناعي والهاتف المستخدم ، ومرحلة الناقل للقمر الصناعي ، وفقًا للأسئلة الشائعة في Camaliot، ومن خلال جمع بيانات كافية من جميع أنحاء العالم ، يمكن للباحثين دمج ذلك نظريًا مع قراءات الطقس الحالية لقياس اتجاهات بخار الماء على المدى الطويل.

إنهم يأملون في استخدام هذه البيانات لإبلاغ نماذج التنبؤ بالطقس بالتعلم الآلي، ويمكنهم أيضًا تتبع التغييرات في الغلاف الجوي المتأين للأرض - وهو جزء من الغلاف الجوي بالقرب من الفضاء، ويمكن أن يكون إنشاء تنبؤات أفضل للأيونوسفير مفيدًا في تتبع طقس الفضاء ويمكن أن يجعل في نهاية المطاف أنظمة الملاحة الساتلية العالمية (GNSS) أكثر دقة من خلال حساب أحداث مثل العواصف المغنطيسية الأرضية.

يمكن أن تتوسع Camaliot في النهاية لتشمل المزيد من المحاولات لجمع البيانات على نطاق واسع باستخدام المستشعرات الموجودة في الأجهزة المنزلية المتصلة بـ "إنترنت الأشياء"، ويهدف المشروع إلى جمع المعلومات من جميع أنحاء العالم - ومن العديد من مجموعات الأقمار الصناعية المختلفة.

وهناك العديد من مجموعات أنظمة الأقمار الصناعية للملاحة العالمية (GNSS) المختلفة مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الولايات المتحدة ، أو GLONASS الروسي ، أو Beidou الصيني ، أو Galileo التابع للاتحاد الأوروبي. تقوم اليابان والهند أيضًا بتشغيل مجموعات نجمية إقليمية أصغر، وسمح طلب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في 2018 لمزيد من الأجهزة باستخدام إشارات GPS و Galileo معًا لزيادة دقة الموقع.