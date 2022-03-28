شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية ترتيب خلاصتك على إنستجرام عند طرح موجز التسلسل الزمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل إنستجرام على طرح موجز التسلسل الزمني كبديل للعرض الافتراضي، على شكل اثنين من خيارات الفرز الجديدة لموجزك، بعدما قامت فى أوائل عام 2016، بالتخلص من الخلاصة الزمنية لصالح الفرز الحساب، لأمور تتعلق بفرز المحتوى ظاهريًا بناءً على ما يثير اهتمام المستخدم أكثر، ما أثار مخاوف أخلاقية وسياسية آنذاك .

وفي ديسمبر الماضي أعلنت أنها ستعيد موجز التسلسل الزمني كبديل للعرض الافتراضي.

ما هو الجديد؟

يقدم Instagram طريقتين جديدتين لتنظيم خلاصتك ، يطلق عليهما "متابعة" و "المفضلة". كلاهما بترتيب زمني عكسي.

يمكنك أن ترى منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم مع أحدث المشاركات.

المفضلة هي في الأساس نفس الشيء ، باستثناء التصفية إلى الحسابات التي تعتبرها الأكثر أهمية.

بشكل حاسم لا توجد طريقة لجعل الترتيب الزمني هو الترتيب الافتراضي عند الدخول إلى التطبيق. بدلاً من ذلك تبدأ دائمًا بالخوارزمية أو "الخلاصة المنزلية" ، وعليك أن تتذكر تحديد مرة واحدة من الخيارات التسلسلية في كل مرة.

إليك كيفية القيام بذلك حسبما نقل موقع TheNextWeb: افتح التطبيق ثم اضغط على شعار Instagram في الجزء العلوي الأيسر.

سترى بعد ذلك قائمة منسدلة مع كلا طريقتي عرض القائمة.

اضغط على أحد الخيارات وستتم إعادة تنظيم خلاصتك بناءً على اختيارك.

إذا اخترت طريقة العرض المفضلة ، فستتم مطالبتك بإدراج حساباتك المفضلة.

بدلاً من ذلك قم بزيارة ملف التعريف الخاص بك، وانقر فوق قائمة الهامبرجر المعروفه في الجزء العلوي الأيمن، وحدد "المفضلة" من القائمة.

يتم طرح الميزة الآن لذا يجب أن تراها قريبًا إذا كنت تستخدم أحدث إصدار من التطبيق.

لكن لماذا لا يمكنني جعل الترتيب الزمني افتراضيًا؟

لا يزال Instagram و Meta يريدان كسب المال. على الرغم من أنه من المفترض أن يتم تصميم الخلاصات الخوارزمية لعرض المحتوى الأكثر صلة بك ، إلا أنها مصممة أيضًا لتجعلك تقضي وقتًا أطول في التطبيق.

تقول انستجرام إنها تخطط فعليًا لجلب المزيد من المحتوى من الحسابات التي لا تتابعها في الخلاصة الافتراضية. في إعلانها المنشور ، كتبت الشركة "بمرور الوقت سنضيف المزيد من التوصيات إلى خلاصتك بناءً على اهتماماتك".

إن وجود الخلاصات الزمنية المخفية خلف بضع نقرات إضافية في كل مرة تدخل فيها إلى التطبيق يضمن إلى حد كبير أن غالبية الأشخاص سيظلون يرون الأشياء بطريقة حسابية معظم الوقت.

لذلك لا يخسر Instagram كثيرًا من المشاركة في هذا التغيير ، خاصة الآن بعد أن يخطط لتقديم المزيد من التوصيات.

هل يريد أحد فعلاً المزيد من التوصيات؟ ربما لا لكن ليست كل الأخبار سيئة، بينما قد تحتوي خلاصتك الرئيسية قريبًا على المزيد من المنشورات الدعائية ، فإن طرق العرض التالية والمفضلة خالية تمامًا من الإعلانات - في الوقت الحالي على الأقل. في أشكالها الحالية تشتمل عروض القائمة هذه فقط على محتوى من الحسابات التي تهتم بها بالفعل.

وفقا للتقرير ستظل المخاوف الأخلاقية قائمة عندما يتعرض معظم المستخدمين لفرز خوارزمي - ولكن مع ذلك من الأفضل أن يكون لديك الخيار على الأقل.