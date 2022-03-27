تحديث جديد يتيح استخدام بصمة الوجه مع الكمامة في آيفون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 04:09 مساءً - أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل، عن طرح الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية وهو آي.أو.إس 15.4.

ويحتوي الإصدار على مجموعة كبيرة من الخصائص الجديدة التي تسهل الوصول إلى وظائف هواتف آيفون الذكية وزيادتها.

يونيفرسال كونترول

ويتضمن الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاصية التي طال انتظارها المعروفة باسم “يونيفرسال كونترول” لتشغيل وظيفة “فيس آي.دي” أي استخدام ملامح الوجه ككلمة مرور لفتح هاتف آيفون، ،والتي تتيح استخدام “فيس آي.دي” حتى في حالة ارتداء المستخدم للكمامة الواقية. كما يتضمن الإصدار الجديدة 37 رمزا تعبيريا جديدا.

وكما يشير الاسم آي.أو.إس 15.4 فإن الإصدار الجديد يمثل رابع تحديث جديد للإصدار الأساسي آي.أو.إس15 وتم إطلاقه مع الهاتف الذكي آيفون 13 في سبتمبر/أيلول الماضي.

وهذه التحديثات التي بدأت بـ15.1 في ديسمبر/كانون الأول الماضي أضافت المزيد من الخصائص والوظائف إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية من أبل وحسنت الإصدارات الموجودة.

كما تتيح خاصية “يونيفرسال كونترول” الجديدة استخدام أجهزة أبل الأخرى كشاشة ثانية للهاتف الذكي مع تحريك محتويات الهاتف بين الجهازين بطريقة سهلة وكأنهما جهاز واحد.

وكان قد تم الكشف عن هذه الخاصية لأول مرة باعتبارها جزءا من نظام التشغيل ماك أو إس مونتيري ولكن تأخر طرحها خلال الخريف، ثم بدأ الحديث عن طرحها خلال الربيع الحالي. وكانت هذه الخاصية جزءا من الإصدار التجريبي لنظام التشغيل آي.أو.إس 15.4 وتم طرحها كخاصية تجريبية في نظام التشغيل مونتيري أو إس 12.3 وآي باد أو إس 15.4.

ونظرا لآن الخاصية يونيفرسال كونترول ما زالت في المرحلة التجريبية فقد تظهر بعض المشكلات أثناء استخدامها وقد لا تعمل مع كل أجهزة آيفون حاليا.

وحدثت أبل خاصية “فيس آي.دي” لكي يمكن استخدامها مع هواتف آيفون 12 والأجيال الأحدث مع ارتداء الكمامة.

ولآن هذه الخاصية تعتمد على جزء صغير من وجه المستخدم للتعرف على هويته، فإن المستخدم يحتاج لأن يكون أكثر دقة بالنسبة لزاوية الهاتف أثناء تصوير الوجه عند استخدام خاصية”فيس آي.دي”.

التحديث الأكبر

ومن المحتمل أن يكون هذا التحديث هو الأكبر لهواتف “آيفون” خلال العام الجاري، باستثناء التحديث المنتظر “أي أو أس 16″، الذي من المتوقع الإعلان عنه في يونيو/حزيران خلال مؤتمر مطوري أبل.

وأزاحت “أبل” خلال الأسبوع الماضي الستار عن جوال “آيفون” الجديد المنخفض التكلفة، الذي يدعم خاصية شبكة الجيل الخامس، ومن المقرر بدء بيعه في المتاجر هذا الأسبوع.