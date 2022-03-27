فيفو تكشف عن أول جهاز لوحي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 27 - مارس - 2022 2:07 مساءً

كشفت شركة ”فيفو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية عن مواصفات أول أجهزتها اللوحية على الإطلاق، الذي تستعد لطرحه رسمياً في الصين في الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت شركة ”فيفو“ صوراً للجهاز اللوحي الجديد عبر موقع ”Weibo“ الصيني، أظهرت أن جهاز ”Vivo Pad“ سيأتي بإطار مسطح وحواف رفيعة من جميع الجوانب. وتم رصد زري الطاقة ومستوى الصوت على الحافة اليمنى، بينما سيكون هناك أيضًا قواطع بأربعة مكبرات صوت.

وفي اللوحة الخلفية، سيأتي الجهاز اللوحي بوحدة كاميرا مستطيلة تحتوي على كاميرا مزدوجة مع فلاش ”LED“، وتظهر علامة ”Vivo“ التجارية في منتصف اللوحة الخلفية.

وعن المواصفات والإعدادات، سيأتي ”Vivo Pad“ بشاشة بجودة ”2.5 K“ ستدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. ووفقاً لتسريبات سابقة، ستكون الشاشة من نوع ”OLED“. وفي حين أن ”فيفو“ لم تكشف بعد عن حجم شاشة الجهاز، يبدو من الصور أن الجهاز مزود بشاشة 10 أو 12 بوصة على أقصى تقدير.

وسيتم تشغيل الجهاز اللوحي الجديد بواسطة معالج ”Snapdragon 870“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية. علاوة على ذلك، يعمل الجهاز على نظام تشغيل ”Android 11“ من العلبة، مع واجهة ”OriginOS“ الخاصة بالشركة.

وبالنسبة للبطارية، سيحصل الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 8040 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 44 وات. وستتضمن الميزات الأخرى ”Vivo Pencil“ و“Dolby Vision“ وأربعة مكبرات صوت. ومن المتوقع أن تشارك شركة ”فيفو“ جمهورها المزيد من التفاصيل حول المواصفات في الأيام القليلة المقبلة للتشويق قبل إطلاق الجهاز بشكل رسمي.

وتُظهر إحدى الصور المنشورة أيضًا شخصًا يستخدم جهاز ”Vivo Pad“ مع ملحق لوحة مفاتيح مغناطيسي. وقد يكون هذا ملحقًا إضافيًا يحتاج المستخدمون إلى دفع أموال إضافية للحصول عليه.



ووفقاً للمواصفات التي شاركتها ”فيفو“، قد تتضمن مستشعرات الكاميرا عدسة رئيسية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 8 ميغابكسل، بالإضافة إلى مستشعر كاميرا بدقة 8 ميغابكسل لصور السيلفي ومقاطع الفيديو.

ولم تكشف التسريبات عن السعر المتوقع للجهاز اللوحي بعد. ومن المتوقع أن الجهاز سيتنافس مع ”Oppo Pad“، الذي تم إطلاقه مؤخرًا والذي يأتي أيضًا مع معالج ”Snapdragon 870“.

وفي ما يتعلق بموعد الإطلاق، فمن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز ”Vivo Pad“ رسميًا في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وإلى جانب ذلك، ستكشف العلامة التجارية أيضًا عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة، ”Vivo X Fold“ و“X Note“.

ووفقًا لتسريبات الشركة الصينية على موقع ”Weibo“، ستصدر العلامة التجارية إعلانًا غداً الاثنين، وقد تعلن عن تاريخ إطلاق ”Vivo Pad“ بشكل رسمي.