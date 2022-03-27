إيلون ماسك يخطط لإنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

يبدو أن مشاريع الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“، لن تقف عند السيارات الكهربائية وغزو الفضاء، حيث فال في تغريدة السبت إنه ”يفكر بجدية“ في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي.

وكان ماسك يرد على سؤال أحد مستخدمي ”تويتر“ حول ما إذا كان سيفكر في إنشاء منصة تواصل اجتماعي تتكون من خوارزمية مفتوحة المصدر وتعطي الأولوية لحرية التعبير وتقدم الحد الأدنى من الدعاية.

وانتقد ماسك، الذي يستخدم ”تويتر“ بكثرة، منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة، وقال إن الشركة تقوض الديمقراطية بعدم التزامها بمبادئ حرية التعبير.

وتأتي تغريدته بعد يوم واحد من نشره استطلاعا على ”تويتر“ سأل فيه المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن ”تويتر“ يلتزم بمبدأ حرية التعبير، وكانت إجابة أكثر من 70 % ”لا“.

وقال ماسك يوم الجمعة: ”نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة، يرجى التصويت بعناية“.

وإذا قرر ماسك المضي في إنشاء منصة جديدة، فسوف ينضم إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تقدم نفسها على أنها حامية حرية التعبير والتي تأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأن وجهات نظرهم يتم قمعها على منصات مثل ”تويتر“ و“فيسبوك“ المملوك لشركة ”ميتا“ و“يوتيوب“ المملوك لـ ”ألفابت“.

ولم تقترب أي من الشركات، بما في ذلك ”تروث سوشيال“ المملوكة لدونالد ترامب وجيتر وبارلر وموقع ”رامبل“ لمقاطع الفيديو، من مضاهاة شعبية المنصات الرئيسية حتى الآن.