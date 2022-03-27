بالصورة.. تقنية جديدة من Infinix ستغير لون الهاتف بهذه الطريقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:10 صباحاً - منذ 4 ساعات

أعلنت الشركة الصينية Infinix عن أول تقنية مستقبلية للطلاء بالضوء في العالم، فستوفر هذه التقنية التي تم إطلاقها حديثًا خيارات ألوان مختلفة لمستخدمي هواتف Infinix الذكية وفقًا لمزاجهم. ويمكن للمستخدمين تغيير لون الجهة الخلفية لهاتفهم الذكي باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

فعندما تتعرض اللوحة الخلفية للهاتف الذكي لضوء الأشعة فوق البنفسجية، يتغير اللون ويمكن عكسها أيضًا. وعندما يتفاعل ضوء الأشعة فوق البنفسجية مع اللوحة الخلفية للهاتف الذكي، يتغير التركيب الجزيئي وهذا يؤدي إلى تغيير اللون.

يعود هذا اللون إلى طبيعته عندما يتم إبعاد الهاتف الذكي عن ضوء الأشعة فوق البنفسجية. وأعلنت شركة Infinix عن هذه التقنية وادعت أنها لن تستخدم أي طاقة إضافية من الهاتف الذكي.

قالت الشركة ايضًا إن تطوير تقنية الطلاء بالضوء قد استمر ستة أشهر وتم اختبارها أكثر من مائة مرة من قبل مهندسي الشركة. ستظهر هذه التقنية لأول مرة مع هواتف Infinix الذكية القادمة. وعلاوةً على ذلك، توفر اللوحة الخلفية قبضة مريحة للمستخدم وتحمي الجهاز من التلف أيضًا.