مستخدمون يشتكون من مشكلة Galaxy S22 Ultra تتعلق بنظام GPS

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

يواجه مستخدمو هاتف Galaxy S22 Ultra مشكلة في الفترة الأخيرة في الإتصال بنظام GPS، ولقد إرتفع عدد الشكاوى بشكل كبير مؤخراً، حيث رفع المستهلكون المتأثرون شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات مجتمع Samsung.

ورصدت العديد من الشكاوى التي أشارت إلى أن نظام GPS لا يعمل مع التطبيقات الخاصة بالتنقل والخرائط مثل تطبيقات Google Maps و Waze.

ولقد أشارت تقارير المستخدمين التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المشكلة تؤثر على المستخدمين في السوق الأوروبي بشكل خاص من مستخدمي نموذج Galaxy S22 Ultra الذي يتضمن معالج Exynos.

شركة سامسونغ قالت أنه تعلم بمشكلة GPS مع Galaxy S22 Ultra و تعمل على حل المشكلة، لكن الشركة لم تقدم حتى الآن جدولًا زمنيًا محددًا لموعد حل المشكلة.

صرح مشرف منتدى Samsung أن “الشركة على دراية بالمشكلات وتعمل على إصلاحها من خلال تحديث البرنامج.”

تمكن بعض المستخدمين من حل المشكلة مؤقتًا باتباع طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها العادية مثل تشغيل الهاتف وإيقافه. ومع ذلك ، يبدو أنه حل مؤقت حيث تظهر المشكلة مرة أخرى بعد مرور بعض الوقت.

.