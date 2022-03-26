ريلمي تكشف عن أول هاتف في العالم بتقنية شحن فائقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - كشف عملاق صناعة الهواتف الذكية الصيني “ريلمي”، إطلاق هاتف Realme GT Neo 3 الجديد كُليًا، رسميا في السوق الصينية.

وكشفت “ريلمي”، عن المواصفات الكاملة للهاتف، والتي تعتبر مثيرة للجدل حيث يعتبر هو أول هاتف تقريبًا يتم تقديمه بدعم للشحن بقدرة 150 وات، وهي قدرة شحن فائقة جدًا لم نرها من قبل.

وهاتف “ريلمي”، Realme GT Neo 3، هو النسخة الأصغر لهاتف ريلمي جي تي، وهو يأتي من الفئة المتوسطة من أجل منافسة هواتف قوية جدا مثل هاتف شاومي بوكو اكس 3 برو، وهاتف فيفو اي كيو يو 5 فايف جي.

مواصفات هاتف Realme GT Neo 3 :

يأتي الهاتف، بأبعاد 163.3×75.6×8.2 مم، وخامات من البلاستيك البولي كاربونيت، ويدعم تركيب شريحتي اتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري، ويطرح بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض.

وشاشة الهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بيكسل وبجودة FHD+، مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة ودعم معدل تحديث 120 هيرتز، ودعم لـHDR10+.

ويتميز الهاتف، بطبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة.

معالج ونظام تشغيل هاتف Realme GT Neo 3

يأتي الهاتف، بمعالج ميدياتك Dimensity 8100 ثماني النواة،وهو الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.85 جيجا هرتز، دقة تصنيع المعالج 5 نانوميتر، والمعالج الرسومي هو Mali-G610 MC6.

ويعمل الهاتف نظام تشغيل Android 12 بواجهة Realme UI 3.0، ومساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام.. والرامات من نوع LPDDR5 والذاكرة من نوع UFS 3.1

كاميرات هاتف Realme GT Neo 3 :

الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.45 بمستشعر من سامسونج، تدعم HDR و Panorama، وتصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم للمثبت الإلكتروني.

ويتميز الهاتف، بكاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 تأتي بها مثبت بصري بمستشعر سوني IMX 766، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب.

وكاميرات الهاتف، تدعم فلاش LED مُزدوج وتدعم HDR و Panorama، وتصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم للمثبت الإلكتروني.

ويدعم الهاتف، يدعم سماعات Stereo خارجية، وخاصية الـNFC، وبصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة، كما يُمكن فتح الهاتف من خلال الـ Face Unlock

بطارية هاتف Realme GT Neo 3 :

النسخة الأولى من الهاتف تأتي، ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات من خلال USB Type C

أما النسخة الثانية من الهاتف، والمزودة ببطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 150 وات عن طريق Type C.

سعر هاتف Realme GT Neo 3 :

تم تسعير هاتف Realme GT Neo 3 الجديد في السوق الصينية للنسخة الداعمة للشحن بقدرة 80 وات الـ 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 315 دولارا، أما النسخة الـ 128 جيجا مع 8 جيجا رام جاءت بسعر 360 دولارا، أما نسخة الهاتف الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام فتم تحديد سعرها بـ410 دولارات.

وتم تسعير النسخة الداعمة للشحن بقدرة 150 وات الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 410 دولارات، أما النسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام تم تسعيرها بسعر 440 دولارا.