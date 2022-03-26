“Reddit”.. تطبيق ذو ميزات تشبه “تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ ساعتين

يبحث Reddit في إمكانية تقديم بعض ميزات الفيديو التي تذكرنا بـ “تيك توك”، وفقًا لـ TechCrunch، وفي حين أن المشروع لا يزال في مراحله المبكرة ولم يدخل مرحلة الاختبار حتى الآن، تقول TechCrunch إنه يمكن أن يتضمن أدوات تحرير فيديو تشبه تيك توك والتي تسهل عليك “التفاعل” مع منشور شخص آخر أو دمجها في المحتوى الخاص بك.

وفي تيك توك، يمكنك استخدام ميزة تسمى Duet لوضع مقطع الفيديو الخاص بك جنبًا إلى جنب مع مستخدم آخر لإنشاء ريمكسات ومحاكاة ساخرة وما شابه ذلك، وفي عام 2020، قدمت الخدمة أيضًا Stitch، والتي تتيح لك دمج مشاهد من فيديو آخر في مقطعك الخاص.

ولقد أتاح الإنشاء السريع للردود المضحكة على مقاطع الفيديو الفيروسية وحتى الردود التي تتحقق من المعلومات الخاطئة المنتشرة على المنصة، ويسمح لك Reddit بنشر مقاطع الفيديو على موقعه على الويب، لكنه لا يحتوي على ميزات مثل Duet و Stitch حتى الآن.

وربما لن تفكر في Reddit إذا قمت بإدراج الشبكات الاجتماعية مع التركيز على الفيديو، حيث إن الهدف من هذا المشروع ليس إنشاء منافس لـ تيك توك، بل تزويد مستخدميه بطريقة أخرى للمشاركة في المناقشات، خاصة إذا كان المنشور الأصلي عبارة عن مقطع فيديو أيضًا.

واشترى Reddit منافس تيك توك Dubsmash في عام 2020 ، لكنه أغلق الخدمة في فبراير من هذا العام ودمج ميزات الفيديو من منصة مشاركة الفيديو البائدة، وسيستخدم هذا المشروع بالذات تقنية الفيديو من Dubsmash.

وأخبر متحدث باسم TechCrunch أن Reddit يتواصل الآن مع المجتمعات الفردية لمعرفة ما إذا كانوا مهتمين بميزات الفيديو الجديدة. لن يستغرق الأمر سوى خطوات لبدء الاختبار الأولي بعد تلقي تعليقات (على الأرجح إيجابية) من المجتمعات.