خطوة داعمة من شركة “LG” لتعزيز التعامل بالعملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تتسابق شركات المال والأعمال لتعزيز تعاملاتها في مجال الأصول الرقمية، إن كان لناحية الاستثمار طويل الأمد، أو لناحية إضافة خاصية الدفع عبر العملان المشفرة كوسيلة للبيع والشراء عن طريقها.

وقد انضمت شركة إل جي إلكترونيكس “LG Electronics” العملاقة للتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، إلى الركب، حيث قامت الشركة بإضافة بلوكتشين والعملات المشفرة كمجالات أعمال جديدة في ميثاق الشركة الخاص بها.

ووفقًا لتقرير إخباري كوري جنوبي محلي، أضافت إل جي هدفين متميزين متعلقين بالعملات المشفرة خلال اجتماعها العام السنوي يوم الخميس، ٢٤ مارس. وتشمل الأهداف “تطوير وبيع البرامج القائمة على بلوكتشين” و “البيع والوساطة في العملات المشفرة”، مما أدى إلى التخمين حول إذا ما كانت إل جي ستنشئ شكلًا من أشكال بورصات العملات المشفرة.

وعندما سئل متحدث باسم إل جي عن نية الشركة في بدء بورصة أو منصة خاصة بها، خفف من أي تكهنات، قائلًا: “لم يتم تقرير أي شيء بعد. لقد ذكرنا للتو مجالات العمل بطريقة واسعة.”

ظهرت الشائعات المتعلقة بإنشاء إل جي سوقًا مرتبطًا بالعملات المشفرة في وقتٍ سابق من هذا العام عندما أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيتهامب “هيو بيك يونغ” أن البورصة كانت تعمل مع “شركة كبيرة” لتطوير سوق توكنات غير قابلة للإتلاف.

كانت الشركة المصنعة للتكنولوجيا في حالة حرب من اعتماد التوكنات غير القابلة للإتلاف وتكاملها، حيث أعلنت في وقتٍ سابق من هذا الشهر أنها تعمل مع شركة تكنولوجيا بلوكتشين “غراوند إكس” التابعة لكاكاو لتقديم مجموعة من أجهزة التلفزيون الذكية التي تتمتع بقدرة كاملة على التوكنات غير القابلة للإتلاف. كما أعلنت إل جي عن شراكة مع دار سيول أوكشن بلو للمزادات الفنية عبر الإنترنت لتنفيذ المزيد من المشاريع المتعلقة بالأعمال الفنية القائمة على التوكنات غير القابلة للإتلاف.

تأتي إعلانات إل جي في الوقت الذي يواصل فيه زملائها من عمالقة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية وعلى نطاق أوسع، اعتماد العملات المشفرة والتكنولوجيا المرتبطة ببلوكتشين. ففي وقتٍ سابق من هذا العام، أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا، أنها ستطلق منصة توكنات غير قابلة للإتلاف لأجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بها بالإضافة إلى إطلاق متجرها الخاص في ميتافيرس ديسنترالاند.