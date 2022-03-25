موعد استقرار الطقس .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس من الجمعة إلى الأربعاء

الشارقة - اميمة ياسر - قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في نشرتها الجوية لحالة الطقس في الفترة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء القادم الموافق 30 مارس الجاري، أنه تشهد اليوم بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، اليوم الجمعة الموافق 25 مارس الجاري.

موعد استقرار حالة الطقس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الأسبوعية الأسبوعية لحالة الطقس في مصر، موعد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

وتؤكد هيئة الأرصاد في نشرتها الأسبوعية أنه اعتبارا من غد السبت ترتفع درجات الحرارة في مصر لتتراوح درجات العظمى على القاهرة ما بين 21 إلى 29 درجة مئوية بمنتصف الأسبوع المقبل.