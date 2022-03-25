شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تسهل زووم بث اجتماعك مباشرة عبر تويتش؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Zoom أنها تسهل البث المباشر لاجتماعك أو ندوتك عبر الويب من خلال منصة تويتش عبر إضافة تكامل محلي مع خدمة البث إلى تطبيقها، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويمكنك بعد توصيل حسابي Zoom وتويتش البدء ببث اجتماعك عبر بضع نقرات فقط.

وتقول المنصة، إن الميزة تهدف إلى تبسيط عملية مشاركة المحتوى داخل المجتمعات. وهناك الكثير من حالات الاستخدام لهذا النوع من الأشياء.

وتمثل الميزة خيارًا سهلاً للأشخاص الذين يرغبون في إنشاء بث مباشر أو مشاركة خطبة أو إتاحة شيء مثل اجتماع مجلس المدينة للجمهور .

ولم يكن من المستحيل في السابق بث اجتماع Zoom عبر تويتش. وتدعم Zoom البث إلى منصات أخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وتسمح لك بإضافة خدمة بث مخصصة.

ونتيجة لذلك يمكنك من الناحية الفنية البث إلى تويتش عن طريق إضافة عنوان URL للبث والمفتاح. كما يمكنك أيضًا إعداد OBS واستخدامها لبث اجتماع.

ولكن كلا الخيارين قد يكونان أكثر تعقيدًا من العملية الجديدة، التي تتضمن الضغط على زر “البث عبر تويتش” فقط وتسجيل الدخول إلى الخدمة.

Zoom لديها مجموعة جديدة من الصور الرمزية الافتراضية

على صعيد متصل، تتيح لك ميزة الصور الرمزية الجديدة الظهور في اجتماعك التالي على هيئة أرنب أو ثعلب أو كلب أو أي نوع آخر من الحيوانات. وتستبدلك الميزة بشخصية افتراضية تنسخ تعابيرك بأسلوب Memoji.

وتقول الشركة، إن هذه الميزة المضمنة في تحديث 5.10 تتيح لك أن تختار الهيئة عند التشغيل، ولكن تتم إضافة خيارات الصورة الرمزية الجديدة في المستقبل.

وترى Zoom أن هذه الميزة مفيدة للعديد من السيناريوهات المختلفة. وتذكر في بيانها الصحفي أن الظهور مع مرشح الصورة الرمزية يمكن أن يجلب بعض المرح إلى اجتماعات بناء الفريق. أو مساعدة أطباء الأطفال على أن يبدو أقل ترهيبًا للأطفال الصغار.

وهناك أيضًا فكرة أنه يمكن أن تساعد في تخفيف إجهاد Zoom. وأشارت دراسة إلى أن النظر إلى نفسك باستمرار للتأكد من أنك حسن المظهر وتتفاعل بشكل مناسب هو جزء مما يجعل التواجد في مكالمات الفيديو طوال اليوم متعبًا للغاية.

ويحتوي تطبيق مؤتمرات الفيديو على مجموعة متنوعة من الفلاتر والتأثيرات التي تشبه سناب شات والتي يمكنك استخدامها لتغيير مظهرك.

ولكن الصور الرمزية تستبدلك وتقول المنصة إنها لن تخزن أي بيانات تتعلق بوجهك أو ملامح وجهك إذا كنت تستخدم الصور الرمزية.