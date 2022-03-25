“سناب تشات” تستحوذ على شركة فرنسية متخصصة في تقنيات علم الأعصاب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

استحوذت مجموعة ”سناب“ الأمريكية، الشركة الأم لشبكة ”سناب تشات“، على شركة NextMind (”نكست مايند“) الباريسية الناشئة التي تعمل على تطوير تقنية تقيس نشاط الخلايا العصبية من أجل التحكم في الأجهزة الإلكترونية باستخدام الدماغ.

وأشارت الصفقة الى أنّ موظفي NextMind سيستمرون في العمل من باريس.

وستتيح هذه الخطوة لشركة سناب أن تعمّق مشاريعها وبحوثها في هذا المجال، لا سيّما لناحية نظاراتها الذكية ”Spectacles“ المتاحة حاليا فقط لصانعي المحتوى وليس للجمهور العريض.

وقدمت ”نكست مايند“ التي أسسها عالم الأعصاب الفرنسي سيد قويدر، تقنيتها في كانون الثاني 2020 في معرض لاس فيغاس السنوي للإلكترونيات.

وقتذاك، اقترحت الشركة الناشئة على متطوعين وضعَ عصبة رأس حول جمجمتهم مزودة بأجهزة استشعار تقيس الإشارات العصبية ويُفترض أن تفهم نوايا الشخص وتترجمها إلى تطبيقات مناسبة. وبدأت بتسليم مجموعاتها للمطورين اعتباراً من كانون الأول 2020.

ووفق موقع ”فنتشر بيت“ الأميري المتخصص، تباع هذه المجموعات بسعر 399 دولاراً.

وتؤكد ”نكست مايند“ أن تقنيتها لا تتطلب زرع شريحة تحت الجلد، على النحو الذي اقترحته على وجه الخصوص شركة ”نورالينك“، وهي شركة ناشئة شارك في تأسيسها الملياردير إيلون ماسك رئيس شركتي ”تيسلا“ للسيارات الكهربائية و“سبايس إكس“ للصناعات الفضائية.

في السياق نفسه، قالت ”سناب“ في بيان ”تقيس هذه التقنية النشاط العصبي لفهم نواياكم عند التفاعل مع واجهة المعلوماتية من خلال السماح لكم بالضغط على زر افتراضي، ببساطة عن طريق التركيز عليه“، مضيفةً أن ”هذه التكنولوجيا لا تقرأ الأفكار أو ترسل إشارات إلى الدماغ“.

وسناب شات، هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل وبوبي ميرفي، ثم طلبة جامعة ستانفورد.

ويمكن التطبيق للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.

كما بلغ عدد مستخدمي سناب شات في العام 2020 نحو 229 مليون مستخدم نشط يوميًا، إذ يتم إرسال أكثر من 4 مليارات سنابس يوميًا، ومن المعروف أن سناب شات يحظى بشعبية كبيرة بين الأجيال الشابة، لا سيما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.