خصائص صحية جديدة من غوغل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

نظّمت “غوغل” حدثًا يركّز على الرعاية الصحية تحت عنوان “The Check Up“، الخميس، وأعلنت من خلاله اطلاق عدد من الخصائص المرتبطة بهذا المجال.

اذ أضافت شركة ”غوغل“ العديد من الخصائص الجديدة إلى محرك البحث الخاص بها، يركز معظمها على الصحة العامة.

وتتيح هذه الخصائص السماح للمستخدمين بالعثور على مواعيد توفر للأطباء لتخطيط فحوصاتهم الصحية، دون الحاجة إلى استخدام حل من جهة خارجية.

ومن خلال الشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية وعدد من موفري حلول الجدولة، يتيح محرك بحث ”غوغل“ للمستخدمين العثور على توفر المواعيد للأطباء ومقدمي الرعاية المحليين، وسيرى المستخدمون تواريخ المواعيد والأوقات المتاحة للأطباء في المنطقة المقيمين بها مباشرة من خلال نتائج البحث.

في السياق، أعلنت الشركة أن توفر الموعد سيظهر بمجرد البحث عن ممارس أو منشأة معينة على محرك البحث، واشارت إلى أنه بمجرد ظهور تاريخ ذي صلة بالموعد، يمكن للمستخدم الضغط على زر ”حجز“ بجوار الجدول الزمني المتاح، ثم ينتقل المستخدم إلى موقع الحجز الخاص بالطرف الثالث، موضحةً أنها ستعمل في البداية مع بعض مقدمي الرعاية الصحية ومقدمي حلول الجدولة في الولايات المتحدة بشكل مبدئي، وأنه سيتم توسيع الخدمة في وقت لاحق على مستوى العالم. وتم طرح الميزة للمستخدمين الذين يبحثون باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.

كذلك،كشفت الشركة عن توسيع لوحات المعلومات الصحية على منصة الفيديوهات الخاصة بها، ”يوتيوب“، لتشمل أسواقًا تشمل البرازيل والهند واليابان، بعد أن كانت مقتصرة فقط على الولايات المتحدة.

واذ أعلنت عن تطويراتها المبكرة في إطار قسم الذكاء الاصطناعي للصحة في الحدث ذاته، ويتمثل أحدها في ”استخدام الميكروفونات المدمجة في الهاتف الذكي لتحل محل السماعة الطبية“. استشهدت الشركة ببحث داخلي لها حول كيفية استخدامها للميكروفونات المدمجة لتسجيل أصوات قلب أحد المشاركين عند وضعها فوق الصدر، مشيرة الى ان أحدث الأبحاث تحقق في ما إذا كان الهاتف الذكي يمكنه اكتشاف دقات القلب والنفخات القلبية. ومع ذلك، سيقتصر الاكتشاف على بعض طرز الهواتف الذكية لأنه يتطلب مدخلات أجهزة محددة.

من جهته، قال جريغ كورادو، رئيس الذكاء الاصطناعي للصحة في ”غوغل“: ”نحن حاليًا في المراحل الأولى من اختبار الدراسة السريرية، ولكننا نأمل أن يمكّن عملنا الأشخاص من استخدام الهاتف الذكي كأداة إضافية للتقييم الصحي الذي يمكن الوصول إليه“.

اضافة الى ذلك، تعمل ”غوغل“ أيضًا مع شركاء من مقدمي الرعاية، لفحص الصور من كاميرات الهواتف الذكية للمساعدة في اكتشاف أمراض السكري.