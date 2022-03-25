شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويوتا وأورورا تختبران محور الروبوت فى تكساس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم تويوتا وأورورا بجلب شراكتهما فى مجال الروبوتات إلى طرق تكساس، وفقا لتقرير engadged. وتشير TechCrunch إلى أن الشركتين تطلقان اختبارًا مستقلًا لطلب الركوب في منطقة دالاس فورت وورث باستخدام مينى فان هجين معدلة من Sienna.

وسيركز المشروع على الطرق السريعة وغيرها من الطرق عالية السرعة، ويتعامل بالفعل مع تحديات مثل عمليات الدمج عالية السرعة والبناء والمركبات المتوقفة على الأكتاف.

والاختبار صغير، والشاحنات ليست بدون سائق حقًا سيكون لكل مركبة مشرف خلف عجلة القيادة بالإضافة إلى شاشة في مقعد الراكب.

وستقود Siennas بشكل مستقل ما يصل إلى 70 ميل في الساعة ، وقالت أورورا إنها ستعمل على تنمية الأسطول وتوسيع نطاق الاختبار ليشمل المزيد من المناطق الحضرية خلال الأشهر المقبلة.

واختارت Aurora تكساس بسبب وفرة طرق النقل بالشاحنات الرئيسية (للمساعدة في خطط نقل البضائع) والقدرة على تطوير واختبار الرحلات ذات الأولوية العالية لمنصة Aurora Connect robotaxi، مثل ركوب الخيل إلى المطار.

وتقوم شاحنات الشركة بالفعل بنقل البضائع إلى Uber Freight فى تكساس. وهناك الكثير من الضغط على Toyota و Aurora للنجاح فى الاختبار، واشترت Aurora وحدة القيادة الذاتية من Uber في ديسمبر 2020 للمساعدة في تسريع خططها لاستدعاء الركاب، وتأمل في نهاية المطاف في توصيل Connect بـ Uber وخدمات النداء الأخرى.

وكلما كانت التجارب المبكرة مثل هذه تؤتى ثمارها، كلما أسرعت تويوتا وأورورا وأوبر فى التنافس مع منافسين مثل كروز ووايمو ، وكلاهما يقدم بالفعل رحلات محدودة للجمهور.