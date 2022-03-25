شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تعلن عن مناقصة لتصميم مركبة تنقل الرواد الأمريكيين من مدار القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا عن مناقصة تصميم مركبة فضائية من شأنها نقل رواد الفضاء الأمريكيين من محطة Gateway القمرية المدارية إلى سطح القمر، وفقا لتقرير RT .

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي لـ"ناسا". وأشار البيان، إلى أن الوكالة تطلب من الشركات الأمريكية أن تتفضل بطرح نماذج من المركبات الفضائية القادرة على نقل رواد الفضاء من مدار الأرض إلى سطحه ذهابا وإيابا، وذلك في إطار بعثة "أرتميس – 3" التي تقضي بإنزال رواد الفضاء إلى القمر بعد مرور 50 عاما من انتهاء البرنامج القمري الأمريكي السابق.

ويجب أن تمتلك المركبات الجديدة، حسب "ناسا" قدرة على الالتحام بالمحطة القمرية المدارية Gateway ونقل رواد الفضاء والمعدات والأجهزة العلمية إلى سطح القمر. وقال رئيس "ناسا"، بيل نلسون، إن "وكالة "ناسا" ستُجري في إطار برنامج " أرتميس" القمري سلسلة من البعثات الاستكشافية كي تكون جاهزة للبعثة المأهولة إلى المريخ، بصفتها قفزة نوعية ستحققها البشرية.

وسيتحقق ذلك على أساس المنافسة، باعتبارها قوة دافعة ستضمن لنا نجاحا على القمر وخارجه. على مدى عقود قادمة". وكانت "ناسا" قد أعلنت في وقت سابق أن برنامجها "أرتميس" القمرى تضم 3 مراحل، بما فيها رحلات مأهولة وغير مأهولة إلى مدار القمر وهبوط رواد الفضاء على سطحه.