شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يجرى تحسينات جديدة في البحث ويغير طريقة تحديد مراجعات المنتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت جوجل أنها تجري بعض التحسينات على كيفية تحديد مراجعات المنتج التي تعرضها في نتائج البحث. الفكرة من وراء هذه التحديثات وغيرها من تحديثات مراجعات المنتجات الحديثة هي التأكد من أن المراجعات التي تراها عالية الجودة وتتضمن في الواقع معلومات مفيدة حول منتج قد تفكر في شرائه.

قال بيري ليو من جوجل في منشور بالمدونة، إن التحسينات تعتمد على التحديثات السابقة "للتأكد من أن تقييمات المنتج في البحث تفي بمعايير معينة". فيما يلي بعض الأمثلة على المعايير التي يقول ليو أن الشركة تبحث عنها:

قم بتضمين تفاصيل مفيدة ومعمقة ، مثل مزايا أو عيوب عنصر معين، أو تفاصيل حول كيفية أداء المنتج أو كيفية اختلاف المنتج عن الإصدارات السابقة

تعال من الأشخاص الذين استخدموا المنتجات فعليًا، واعرض الشكل المادي للمنتج أو كيف يتم استخدامه

قم بتضمين معلومات بخلاف ما توفره الشركة المصنعة - مثل المرئيات أو الصوت أو الروابط إلى محتوى آخر يوضح بالتفصيل تجربة المراجع

قم بتغطية المنتجات المماثلة أو اشرح ما يميز المنتج عن منافسيه.

وقالت جوجل في منشور منفصل إن التحديثات التي تم الإعلان عنها، سيتم طرحها "خلال الأسابيع القليلة المقبلة" و "قد تؤثر على تصنيفات تقييمات المنتجات باللغة الإنجليزية عبر العديد من المواقع". تخطط الشركة أيضًا "لفتح دعم مراجعة المنتج لمزيد من اللغات" في المستقبل.