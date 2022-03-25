شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاتيح السيارة الرقمية من Apple تعمل الآن مع بعض سيارات Hyundai والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إطلاقه فى عام 2020 تقدم Apple's ميزة مفتاح السيارة الرقمية ومتوفر فقط في عدد قليل من طرازات BMW منذ يناير الماضى ، ووفقا لتقرير engadge نقلا عن بلومبرج ستتوسع الميزة لتشمل سيارات مختارة من ماركات هيونداي مثل جينيسيس "بحلول الصيف"

ويبدو الآن أن هذه الخطط قد تكون قبل الموعد المحدد فى تغيير رصدته شائعات ماك وقامت Apple بتحديث ملف موقع CarPlayللإشارة إلى أن 2022 Genesis GV60 و 2022 G90 و 2022 Kia Niro تدعم هذه الميزة الآن.

ومن غير الواضح ما إذا كانت وظيفة CarKey متاحة بالفعل على نطاق واسع فى تلك الطرازات أو ما إذا كانت Hyundai تعمل الآن فقط على طرحها، وقال متحدث باسم كيا للمنفذ أنه سيكون "لديه مزيد من المعلومات حول توفر المفتاح الرقمى فى الأسابيع المقبلة.

فى حين أن مصنعى السيارات قد قدموا أدوات تحكم عن بعد فى القفل من خلال الهواتف الذكية لفترة من الوقت ، فإن CarKey مختلفة من حيث أنها تتعامل مع جهاز iPhone و Apple Watch الخاص بك كمفتاح مادى.

ولاستخدام هذه الميزة ، ما عليك سوى إحضار هاتفك أو الجهاز القابل للارتداء إلى مقبض باب سيارتك لفتحه، وتسمح لك بعض المركبات أيضًا بتشغيلها عن طريق وضع جهازك بالقرب من زر الإشعال، مع أحدث أجهزة iPhone التى تأتى مع شريحة U1 من Apple ، ولن تحتاج حتى إلى إزالة هاتفك من جيبك للوصول إلى سيارتك.