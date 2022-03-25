شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ريد هات" توسع برنامج تدريب شركائها فى الحوسبة السحابية الهجينة المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "ريد هات"، المزود الرائد عالمياً لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، توسيع نطاق برنامجها التدريبي المعتمد (Red Hat Training and Certification)، لدعم شركائها في رحلتهم نحو تعزيز مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة في مجال تقنيات الحوسبة السحابية الهجينة المفتوحة، ويمكن لشركاء "ريد هات" الآن الوصول إلى المناهج، التي يوفرها برنامج "ريد هات" التدريبي عبر الإنترنت بدون أي كلفة، وذلك لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم حول حلول "ريد هات" في العديد من المجالات الرئيسة مثل الحوسبة السحابية، وأنظمة الحاويات، والبرامج الافتراضية، وتقنيات الأتمتة والتحكم الآلي وغيرها حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وتخطط "ريد هات" لإطلاق دورات تدريبية إضافية للشركاء على مدار العام. وبالإضافة إلى الدورات التدريبية المجانية المذكورة أعلاه، يتوفر للشركاء خيار الاشتراك في دورة تدريبية تحت إشراف مدرب خبير، والاشتراك في برنامج تعليمي من "ريد هات"، وإجراء الامتحانات للحصول على شهادة معتمدة من "ريد هات" بأسعار منخفضة.

وقال كين جويتز، نائب الرئيس ومسؤول قسم ضمان نجاح العملاء من المؤسسات وإدارة الأعمال في شركة «ريد هات»: «يلعب الشركاء دوراً مهماً في تعزيز رؤية «ريد هات» لعصر الحوسبة السحابية الهجينة المفتوحة، وضمان تحقيق العملاء نجاحات مستدامة في العصر الرقمي. ونسعى من خلال توسيع نطاق برنامج تدريب الشركاء من "ريد هات"، إلى تمكين الشركاء من تعزيز قدراتهم في تقديم حلول مؤثرة للعملاء، تساعدهم على إطلاق العنان لقدراتهم في مجال الحوسبة السحابية الهجينة المفتوحة بالاعتماد على تقنيات "ريد هات" الحديثة والمتطورة".

وتوفر "ريد هات" منذ عام 2013 الدعم لشركائها من الشركات، من خلال بوابة تدريب شركاء "ريد هات"، وهي منصة تدريب واعتماد مصممة لتمكين الشركاء وتزويدهم بالإرشادات الموثوقة اللازمة لدعم المبيعات، وتحسين خدمة العملاء، وتقديم المتطلبات الخاصة بخدمات شركة "ريد هات". وبناء على الملاحظات التي ترد إليها من الشركاء، تقوم "ريد هات" بتوسيع الموارد التمكينية لشركائها في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفرق المستشارين، مهندسي الحلول والمسؤولين عن الأنظمة التقنية والمطورين. وتعتبر مناهج "ريد هات" التدريبية التي كانت متاحة في السابق للعملاء فقط، هي الآن متاحة للشركاء دون الحاجة إلى دفع أي رسوم.

وتحتاج المؤسسات والشركات التي تسعى إلى مواكبة التطورات على مستوى القطاع من خلال الابتكار المستمر إلى الاعتماد على قوة عاملة ماهرة ومجهزة بأفضل المهارات لدعم رحلة التحول الرقمي، وتطوير التكنولوجيا، وتقديم خدمات متميزة للعملاء. ويقدم برنامج ريد هات التدريبي المعتمد منهجاً للتعلم الذاتي، ومختبرات تدريب عملية لمساعدة متخصصي تقنية المعلومات على زيادة مستوى الكفاءة، والتحقق من جودة المهارات باستخدام تقنيات "ريد هات".

وفي الواقع، وجدت الدراسة التي أجرتها شركة الأبحاث العالمية IDC بتكليف من "ريد هات" أن المؤسسات التي تستخدم مناهج "ريد هات" التدريبية يمكنها تحقيق عائد استثمار لمدة ثلاث سنوات بنسبة 365%، وزيادة الإنتاجية، من خلال تمكين الشركاء من التعلم بما يتناسب مع متطلباتهم من خلال الوحدات والمختبرات عبر الإنترنت.

وتشمل البرامج التدريبية الأولية المتاحة من "ريد هات" للشركاء 17 دورة تدريبية، بثماني لغات، ويمكن الوصول إليها من خلال بوابة تدريب شركاء "ريد هات"، وتسهم هذه البرامج في تمهيد الطريق لتطوير المهارات المستقبلية للشركاء من خلال برامج تدريبية، يحصل المشاركون فيها على شهادات معتمدة من ريد هات.