شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر بدائل لنظام فوترة Play Store بدءًا من Spotify.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بإطلاق نظام طيار لاختبار أنظمة الفوترة التابعة لجهات خارجية فى Android وعبر نظامها البيئى الأوسع ، وذلك كجزء من برنامج قد يكون له عواقب بعيدة المدى على صناعة التكنولوجيا، وفقا لتقرير engadged.

وأعلنت الشركة أنها تخطط لإجراء التجربة مع عدد قليل من المطورين المشاركين ، على الأخص سبوتيفي.

واعتبارًا من وقت لاحق من هذا العام ، سيكون لدى مستخدمى Spotify الذين قاموا بتنزيل تطبيق الشركة من خلال متجر Play خيار الدفع مقابل اشتراك Premium من خلال أحد أنظمة فوترة Google أو Spotify.

وقالت الشركة: "لأول مرة ، سيعيش هذان الخياران جنبًا إلى جنب في التطبيق". "سيمنح هذا الجميع حرية الاشتراك وإجراء عمليات شراء باستخدام خيار الدفع الذي يختارونه مباشرةً فى تطبيق Spotify."

وقالت Spotify إنها ستبدأ التعاون مع Google فى هذه الوظيفة خلال الأشهر المقبلة ، مع العمل الذي يشمل فرق الإنتاج والهندسة في كلتا الشركتين.

وقال سمير سامات ، نائب رئيس إدارة المنتجات في Google: "سيساعدنا هذا الإصدار التجريبي على زيادة فهمنا لما إذا كانت فواتير اختيار المستخدم تعمل للمستخدمين في بلدان مختلفة وللمطورين من مختلف الأحجام والفئات وكيف تعمل".

وبالنسبة إلى Spotify ، فإن إعلان اليوم ليس أقل من انتصار كبير، ولقد أمضت الشركة سنوات في حملات ضد احتكارات متاجر التطبيقات، وبلغت جهودها ذروتها في عام 2020 عندما كانت تم تشكيلها ، جنبًا إلى جنب مع Epic Games ، The Coalition for App Fairnessللضغط على Apple و Google فى تغيير سياساتهما.

وفى غضون ذلك ، بالنسبة لشركة Google ، يعد الطيار خطوة دفاعية إلى حد كبير من جانب الشركة مثل Apple ، وأنفقت الشركة الكثير من الوقت وموارد الضغط ضد تشريع مثل فتح قانون أسواق التطبيقات، الذي كان مؤخرًا المتقدمةمن قبل اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وإذا أصبح مشروع القانون قانونًا كما هو ، فإنه سيمنع مالكي سوق التطبيقات الذين لديهم أكثر من 50 مليون مستخدم في الولايات المتحدة من قفل مطورى الطرف الثالث في أنظمة الدفع الخاصة بهم.