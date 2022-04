شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تبيع أبل أيفون كخدمة اشتراك؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة أبل تعمل على بيع أجهزة iPhone وiPad كجزء من خدمة الاشتراك فى الأجهزة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن بلومبرج أشار إلى أن الخدمة قد تصل العام المقبل.

وسوف تتناسب هذه الخطوة مع دفع أبل المستمر نحو خدمات الاشتراك ككل، وعلى مدار السنوات العديدة الماضية أكدت أبل بشكل متزايد على الاشتراكات المتكررة مثل أبل ميوزيك وApple TV Plus وApple News Plus وApple Fitness Plus وApple Arcade باعتبارها مصادر رئيسية جديدة للإيرادات للشركة. وتم بالفعل تجميع العديد من هذه الخدمات معًا في حزم Apple One للشركة أيضًا حسبما نقل موقع The verege.

كذلك أضافت أبل نموذج اشتراك شهريًا لضمانات AppleCare الممتدة في عام 2019. وعرضت أبل برنامج ترقية أيفون الخاص بها -والذي يسمح للعملاء بدفع التكلفة المجمعة لـ AppleCare وأيفون على مدار 24 شهرًا وخيار تداول أجهزتهم بعد 12 شهرًا من المدفوعات- منذ عام 2015. ويشبه هذان البرنامجان بالفعل اشتراكًا فى الأجهزة من نواحٍ عديدة.

ووفقًا لتقرير بلومبيرج لن تكون الرسوم الشهرية مجرد سعر الجهاز مقسومًا على 12 أو 24 شهرًا، بل ستكون تكلفة شهرية لم يتم تحديدها بعد، مع خيار الترقية إلى الأجهزة الجديدة عند إصدارها. ومثل اشتراكات أبل الأخرى، سيكون مرتبطًا بحساب Apple ID الحالى للمستخدم، مع إمكانية التجميع في خدمات AppleCare أو Apple One أيضًا.

وفى الوقت الحالي يمكنك الدفع لشركة أبل شهريًا مقابل خدماتها، ويمكنك دفعها شهريًا مقابل جهاز أيفون، لكن لا تزال هناك رسوم وخطط منفصلة يجب إدارتها.

ومن المحتمل أن تتطلع أبل ببساطة إلى الاستغناء عن الوسيط وتوسيع عروض الدفع على أساس الأقساط لتشمل منتجات أخرى. برنامج ترقية أيفون لديه بالفعل عملاء يحصلون على قرض بدون فائدة مع Citizens One، والذي يقومون بسداده بعد ذلك على مدار خطة الـ 24 شهرًا.

وتسمح أبل أيضًا لعملاء Apple Card بدفع ثمن منتجات أبل على أقساط شهرية دون دفع فائدة، ولكن هذا أيضًا يقتصر فقط على مجموعة فرعية صغيرة من عملاء أبل .

ويمكن لخدمة الاشتراك المستندة إلى Apple إلغاء هذه المتطلبات، والسماح لشركة أبل بتوسيعها لتشمل منتجات الأجهزة الأخرى (مثل iPad أو أجهزة كمبيوتر Mac الخاصة بها) أيضًا.