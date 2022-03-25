إليكم موعد إطلاق OnePlus 10 Pro في الأسواق العالمية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ 7 ثواني

أعلنت شركة وان بلس الخميس بشكل رسمي عن موعد الحدث القادم في 31 من مارس لإطلاق هاتف OnePlus 10 Pro في الأسواق العالمية.

وأشار “Pete Lau” الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس إلى أن موعد إنطلاق OnePlus 10 Pro للأسواق العالمية في نهاية شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يتوفر OnePlus 10 Pro في الأسواق الكبيرة في البداية والتي تشمل السوق الهندي، والسوق الأوروبي وأيضاً أمريكا الشمالية.

كما سيتم بث حدث OnePlus 10 Pro على منصة اليوتيوب، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة وان بلس.

ولقد قدمت وان بلس هاتف OnePlus 10 Pro للمرة الأولى خلال شهر يناير، حيث تميز الهاتف بشاشة OLED بتقنية LTPO 2.0، وحجم شاشة 6.7 إنش، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120Hz.

كما يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 8 Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية LPDDR5، أيضاً يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في الأسواق العالمية بواجهة Oxygen OS 12 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12.