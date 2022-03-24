بالصور.. تعرف على ميزات وسعر “تحفة” سامسونغ الجديدة “Galaxy Chromebook 2 360”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 8 دقائق

أعلنت سامسونج اليوم عن جهاز Galaxy Chromebook 2 360 الذي يتميز بشاشة TFT بخاصية اللمس وتدعم التدوير، كما يدعم الإتصال بشبكات LTE.

يتميز Galaxy Chromebook 2 360 بشاشة TFT بحجم 12.4 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما يضم كاميرة webcam بدقة 720 ميجا بيكسل، ويتوفر بنموذج إختياري يدعم الإتصال بشبكات LTE.

ويضم الجهاز معالج إنتل Celeron N4500، وكرت شاشة Intel UHD، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في سعة eMMC.

كما يأتي الجهاز باثنان من منافذ USB-C، واثنان من منافذ USB 3.2، ومدخل combo للسماعات والميكروفون، ويأتي بفتحة لقارئ بطاقة microSD، مع فتحة nano للحماية.

ويدعم جهاز Chromebook 2 360 بطارية بقدرة 45.5 Whr، والتي تستمر بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز باللون الفضي بسعر يبدأ من 419 جنيه إسترليني، للنموذج المميز بدعم Wi-Fi وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

أو سعر 499 جنيه إسترليني لنموذج LTE الذي يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.