الخدمة الإخبارية من “غوغل” ممنوعة في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

حجبت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) الخدمة الإخبارية التي يقدمها موقع غوغل المملوك لشركة ”ألفابت“.

ونقلت ”رويترز“ عن وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، أن الهيئة، اتهمت غوغل، بالسماح بالاطلاع على ”مادة مزيفة“ عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

شركة غوغل من جهتها، قالت في بيان: ”نؤكد أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق غوغل للأخبار وموقعه في روسيا“، مؤكدةً أن ”هذا لا يتعلق بأي مشكلات فنية من جانبنا“. كذلك اشارت الشركة الى جهود بذلت لتبقي خدمات المعلومات مثل الأخبار متاحة للموجودين في روسيا أطول مدة ممكنة.

في السياق، نقلت الوكالة عن هيئة تنظيم الاتصالات: ”مصدر الأخبار الإلكترونية الأمريكي محل التساؤل أتاح الاطلاع على العديد من المنشورات والمواد التي تحتوي على معلومات مزيفة ومهمة للعامة عن مسار العملية العسكرية الخاصة في الأراضي الأوكرانية“.

ويجرم قانون روسي جديد تغطية أي حدث بطريقة قد تشوه الجيش الروسي.

الى ذلك، كشف تقرير لموقع ”EL ESPANOL“ الإسباني، عن زيادة عدد عمليات التنزيل من موقع ”ويكيبيديا“ في روسيا، وسط مخاوف المواطنين من حظر الموسوعة المجانية على غرار وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال التقرير: ”أدى حظر وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، إلى تعليق خدمات المنصات مثل فيسبوك وانستغرام.. وفي مواجهة احتمالية تعطيل المزيد من المواقع الإلكترونية خلال الأيام المقبلة، بدأ المواطنون الروس اتخاذ احتياطات حالة حدوث إجراء مماثل مع موقع ويكيبيديا“، مشيرًا الى انه ”يمكن أن تكون الموسوعة المجانية، التي تُعتبر أحد أكثر مصادر المعلومات التي يتم الرجوع إليها على الإنترنت، الضحية التالية للكرملين، ولهذا السبب يقوم العديد من الروس بتحميل الموقع بالكامل باللغة الروسية، وسط توقعات بحظر الموقع من قبل الحكومة“.

وتابع أنه ”خلال الأسابيع الأخيرة، ومنذ انتشار أنباء عن حظر ويكيبيديا الروسية، تضاعف عدد التنزيلات حيث وصلت الشهر الحالي فقط إلى 148457 عملية تحميل لمقالات، وهو ما يعادل وفقا للإحصاءات، زيادة بنسبة 4000% مقارنة بشهر يناير“، لافتًا إلى أن ”هذه المبادرة لم تقتصر على مشاركة العديد من المواطنين الروس فحسب، بل شملت أيضا مواقع مثل كيويكس، وهو موقع مجاني لقراءة وتصفح محتوى الويب، موجه بشكل خاص لمستخدمي ويكيبيديا، يمكنهم من تحميل محتوى الموسوعة والرجوع إليه دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت“.

وحتى الآن، جمع ”كيويكس“ بالفعل 1.8 مليون مقال من النسخة الروسية للموقع ونشرها من خلال ملفات تورنت بحجم 29 غيغابايت، بحسب التقرير.