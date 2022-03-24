تصميم جديد من “واتساب” لمستخدمي أيفون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

بدأ واتس آب في طرح تصميم جديد لمستخدمي أبل أيفون. كانت المنصة المملوكة لـفيس بوك تختبر واجهة المستخدم الجديدة (UI) للحصول على معلومات الاتصال والمجموعة لبعض الوقت الآن.

وتمت رؤية واجهة المستخدم بالفعل في التحديث التجريبي السابق لأجهزة أيفون. إذا كنت تتذكر، فقد طرح واتس آب واجهة مستخدم مماثلة لقسم الاتصال للحصول على معلومات العمل في تحديث سابق.

ما هي التغييرات في واجهة المستخدم الجديدة

باستخدام واجهة المستخدم الجديدة، سيتمكن مستخدمو أيفون من رؤية صورة عرض مستديرة لمجموعة أو جهة اتصال عندما يتوجهون إلى قسم المعلومات، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من رؤية عدد المشاركين أسفل اسم المجموعة مباشرةً في صفحة المعلومات.

وبصرف النظر عن هذا، يمكن أيضًا رؤية زر اختصار “بحث” جديد بجوار خيار مكالمة الفيديو، وسيسمح اختصار البحث للمستخدمين بالبحث عن رسالة معينة في دردشة فردية أو دردشة جماعية.

الاختلاف الوحيد بين قسم معلومات العمل وقسم معلومات الاتصال هو رؤية تحديثات الحالة، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، يمكنك عرض تحديثات الحالة التي تشاركها الشركات في قسم المعلومات ، ومع ذلك ، لا يمكنك فعل الشيء نفسه في قسم معلومات الاتصال.

متى ستتمكن من رؤية التصميم الجديد؟

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، قام واتس آب بتمكين واجهة المستخدم الجديدة لمعلومات الاتصال ومعلومات العمل ومعلومات المجموعة لعدد كبير من الأشخاص، وإذا لم يتم تمكين إعادة التصميم الجديدة لديك ، فيجب أن يكون هذا متاحًا في غضون 24 ساعة لجميع مختبري النسخة التجريبية بعد تثبيت آخر تحديث تجريبي من TestFlight ، ويجب أن يكون متاحًا قريبًا للأشخاص الذين يستخدمون إصدارات مستقرة من App Store.

يعمل واتس آب أيضًا على واجهة مكالمات صوتية جماعية جديدة لمستخدمي iOS. تم العثور بالفعل على مراجع لتغيير التصميم في التحديثات التجريبية السابقة لمستخدمي iOS و Android.