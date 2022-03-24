شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيبك جيمز" تجمع ملايين الدولارات لمنظمات الإغاثة الإنسانية فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عملاق الألعاب "أيبك جيمز" أن لاعبي Fortnite ساعدوه في جمع 50 مليون دولار منذ الإعلان عن التبرع بقيمة الأسبوعين التاليين من عائدات Fortnite لمنظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في أوكرانيا الاحد الماضي، والتى انضم إليها أيضا Xbox ويتبرع بأرباحه من Fortnite خلال نفس الفترة.

بصرف النظر عن تسليط الضوء على المبالغ الهائلة من الأموال التي يمكن أن تحققها الألعاب ، فإن الأموال هي أيضًا شهادة على كرم لاعبي Fortnite أثناء قيامهم بتقديم الأموال على عمليات الشراء داخل اللعبة من أجل دعم أوكرانيا حسبما نقلت Digitaltrends.

ستساعد الأموال من Fortnite في دعم عمل المنظمات التي تتخذ من أوكرانيا مقراً لها مثل اليونيسف ، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين ، ومنظمة الإغاثة المباشرة. وقالت Epic Games: "إنهم على الأرض يقدمون مساعدات طارئة ، بما في ذلك الدعم الصحي والغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الأساسية والمساعدة القانونية والمأوى" ، مضيفة أنه سيتم تضمين المزيد من المنظمات في الأسابيع المقبلة.

قالت Epic على موقعها على الإنترنت إنها توزع الأموال "بأسرع ما يمكن" ، ولا تنتظر وصول الأموال الفعلية من منصتها وشركائها في الدفع. وقالت الشركة التي يقع مقرها في نورث كارولينا: "مع الإبلاغ عن المعاملات ، سنقوم بتسجيلها وإرسال الأموال إلى منظمات الإغاثة الإنسانية في غضون أيام".