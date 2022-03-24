تحذير من هذا التحدي على 'تيك توك'!

هذا التحدي يشمل استخدام ما يشبه المسدسات المائية (لعبة) لإطلاق "خرز ملون (حبيبات)" وهو (أوربيز)، الذي "يتمدد عند البلل" وانتشر خلال فترة إجازة الربيع في فلوريدا وجورجيا.وفي التفاصيل، يطلق خائضو هذا التحدي "الحبيبات الجيلاتينية" على الآخرين، وأحيانا من سياراتهم على سائقين في الشارع، الأمر الذي يؤدي إلى تعرضهم لإصابة خطيرة فضلًا عن شعورهم بالذعر والخوف.هذا التحدّي استدعى تقريرًا من السلطات الأميركية حول مخاطره وحول إزعاجه لكثير من المواطنين.هذا وأرسل مكتب عمدة مقاطعة "باسكو"، بيانا يخبر فيه الآباء بضرورة تحذير أطفالهم من مخاطر هذا التحدي، منبّهًا من أن الشرطة قد تعتقد أن المسدس حقيقيّ وليس لعبة وعليه تبني تصرّفها وردّها.

وهناك العديد من التحديات المشابهة لتحدي orbeez التي قد تشكّل خطرًا على رواد التطبيق.

من هنا، يجب أن يتأكد الآباء من أن أطفالهم لا ينخرطون فيها كي لا يقعوا في مشكلة غير محمودة عقباها.

