شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخرها الوفاة بكورونا.. 7 محطات فى حياة ستيفن ويلهايت مبتكر GIF.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي ستيفن ويلهايت، أحد المخترعين الرئيسيين لـ GIF، إثر إصابته COVID عن عمر يناهز 74 عامًا ، وفقًا لزوجته، كاثالين.