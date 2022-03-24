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تكنولوجيا: آخرها الوفاة بكورونا.. 7 محطات فى حياة ستيفن ويلهايت مبتكر GIF.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - توفي ستيفن ويلهايت، أحد المخترعين الرئيسيين لـ GIF، إثر إصابته  COVID عن عمر يناهز 74 عامًا ، وفقًا لزوجته، كاثالين.

 

 

 

• ولد فى 3 مارس عام 1948 فى الولايات المتحدة

• عمل كمهندس لأنظمة الكمبيوتر فى شركة  CompuServe

• تمكن مع فريق عمله من تطوير تنسيق (GIF) عام 1987

• استطاع وقتها ضغط البيانات الصورية والرسوميات فى صيغة تسهل تبادلها

• حصل ويلهايت على جائزة Webby لمساهمته فى تطوير الإنترنت فى 2013

• تقاعد فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين

• قضى وقته فى السفر والتخييم وبناء نماذج القطارات فى قبو منزله 

• توفى 14 مارس 2022 إثر إصابته بكورونا عن عمر يناهز 74 عامًا

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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