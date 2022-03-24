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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخرها الوفاة بكورونا.. 7 محطات فى حياة ستيفن ويلهايت مبتكر GIF.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفي ستيفن ويلهايت، أحد المخترعين الرئيسيين لـ GIF، إثر إصابته COVID عن عمر يناهز 74 عامًا ، وفقًا لزوجته، كاثالين.
• ولد فى 3 مارس عام 1948 فى الولايات المتحدة
• عمل كمهندس لأنظمة الكمبيوتر فى شركة CompuServe
• تمكن مع فريق عمله من تطوير تنسيق (GIF) عام 1987
• استطاع وقتها ضغط البيانات الصورية والرسوميات فى صيغة تسهل تبادلها
• حصل ويلهايت على جائزة Webby لمساهمته فى تطوير الإنترنت فى 2013
• تقاعد فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين
• قضى وقته فى السفر والتخييم وبناء نماذج القطارات فى قبو منزله
• توفى 14 مارس 2022 إثر إصابته بكورونا عن عمر يناهز 74 عامًا