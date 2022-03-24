شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تحجب أخبار جوجل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار Google هي أحدث خدمة رئيسية يتم نشرها وتم منعها في روسيا، ومنعت شركة Roskomnadzor المنظمة للاتصالات في البلاد أخبار Google وفقًا لرويترز التى نقلت عن تقرير من منفذ الإعلام الحكومي Interfax.

وقالت الهيئة التنظيمية إنها كانت تحجب الخدمة الإخبارية لأنها "أتاحت الوصول إلى العديد من المنشورات والمواد التي تحتوي على معلومات غير صحيحة ومهمة للجمهور حول مسار العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا" ، وفقًا لوكالة إنترفاكس.

من الجدير بالذكر ، أنه في ظل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية أوقف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الشهر الماضى الإعلانات في روسيا وأوكرانيا لأسباب تتعلق بضمان رفع مستوى السلامة العامة فيما أعلنت روسيا خطوات للرد على هذا القرار.