شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة ستيفن ويلهايت مبتكر GIF عن عمر يناهز 74 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي ستيفن ويلهايت، أحد المخترعين الرئيسيين لـ GIF، إثر إصابته COVID عن عمر يناهز 74 عامًا ، وفقًا لزوجته ، كاثالين. عمل ستيفن ويلهايت على GIF أو تنسيق تبادل الرسومات والذي يُستخدم الآن للتفاعلات والرسائل والنكات، بينما كان يعمل في CompuServe في الثمانينيات. تقاعد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وقضى وقته في السفر والتخييم وبناء نماذج القطارات في قبو منزله حسبما نقل موقع The verege.





"يُنطق بـ" JIF "وليس" GIF ""على الرغم من أن ملفات GIF مرادفة لميمات الإنترنت المتحركة هذه الأيام ، لم يكن هذا هو السبب وراء إنشاء Wilhite للتنسيق.

قدمتها CompuServe في أواخر الثمانينيات كطريقة لتوزيع "رسومات عالية الجودة وعالية الدقة" بالألوان في وقت كانت فيه سرعات الإنترنت جليدية مقارنة بما هي عليه اليوم.

قالت كاثالين: "لقد اخترع GIF بمفرده - لقد فعل ذلك بالفعل في المنزل وأدخله إلى العمل بعد أن أتقنها". "كان يكتشف كل شيء على انفراد في رأسه ثم يذهب إلى المدينة برمجته على الكمبيوتر."

إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في تاريخ GIF ، فإن Daily Dot لديها شرح جيد لكيفية تحول التنسيق إلى ظاهرة على الإنترنت.

بينما كانت هناك نقاشات طويلة الأمد حول النطق الصحيح لتنسيق الصورة ، كان Wilhite واضحًا جدًا حول الكيفية التي كان ينوي أن يقال بها. في عام 2013 ، قال لصحيفة The New York Times ، "يقبل قاموس أوكسفورد الإنجليزي كلا المنطقتين. هم مخطئون. إنها كلمة "ج" ناعمة ، تُنطق "جيف". نهاية القصة ".

كرر هذا الموقف أثناء قبوله جائزة Webby Lifetime Achievement عن اختراع GIF في وقت لاحق من ذلك الشهر ، باستخدام الرسوم المتحركة لإلقاء خطاب القبول.

قالت كاثالين: "بعد 25 عامًا ، كرّموا أخيرًا هذا الإنجاز الذي حققه" ، مضيفًا أن إنشاء GIF كان أكثر ما كان يفتخر به.

ذكرت عدة رسائل من زملائه السابقين على صفحة النعي أن ستيفن قدم أيضًا مساهمات مهمة أخرى خلال فترة عمله في CompuServe ، واصفًا العامل الجاد الذي كان له تأثير كبير على نجاح الشركة.