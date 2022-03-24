ارتفاع رغم الحظر.. العملات الرقمية تواصل الصمود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 04:13 مساءً - شهدت أسعار العملات الرقمية في الآونة الأخيرة العديد من التقلبات ما بين الصعود لفترة والهبوط، حيث واصلت العملات الرقمية اليوم الخميس 24 مارس، صمودها أمام قرار تايلاند بحظر الدفع بالعملات الرقمية مقابل السلع والخدمات.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الأربعاء بنسبة 2.1% لتصل إلى 1.95 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 103.24 مليار دولار.

ارتفاع رغم الحظر

ويأتي هذا الارتفاع رغم إعلان تايلاند أمس عزمها حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات، قائلة إن الاستخدام واسع النطاق للأصول الرقمية يهدد النظام المالي والاقتصاد التايلاندي.

وقالت هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية، في بيان لها، إنه يجب ألا تقدم الشركات بما في ذلك منصات تداول العملات المشفرة تقديم خدمات الدفع من هذا النوع، ومنع الشركات من العمل بطريقة تشجع على استخدام هذه الأصول الرقمية لدفع ثمن السلع والخدمات.

شبهة تلاعب روسية

وكانت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد حذرت ايضا من إن هناك مؤشرات على محاولة بعض الروس تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا من خلال تحويل الروبل الروسي إلى عملات رقمية أو عملات مشفرة ثابتة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها خلال مؤتمر عبر الإنترنت “عندما تنظر إلى حجم تحويلات الروبل إلى عملات مشفرة ثابتة أو عملات رقمية في هذه اللحظة ستجد أنه عند أعلى مستوياته ربما منذ 2021”

وأضافت أن الأصول المشفرة “تستخدم بالتأكيد، ونحن نتحدث الآن، كطريقة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الكثير من الدول حول العالم على روسيا”.

وأدى هذا إلى ظهور تكهنات إمكانية استخدام العملات الرقمية المشفرة التي تعرف بأنها بديل للعملات الرسمية، من جانب الأثرياء الروس للالتفاف على العقوبات الدولية.

سعر بيتكوين اليوم

وانتعش سعر بيتكوين Bitcoin BTC “العملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم” بنسبة 2% ليصل إلى 43117 دولار، لتصعد القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية في العالم إلى 816.62 مليار دولار.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، مايك نوفوجراتز خلال ظهوره الثلاثاء الماضي على تلفزيون بلومبرج، أن تصل عملة بيتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم)، إلى مستوى 500 ألف دولار في غضون 5 سنوات.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند سجلت 68 ألفا و992 دولارا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وقفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3% مسجلًا 3051 دولار.

وارتفع سعر الريبل XRP بنحو 1.35% ليبلغ 0.83786 دولار.

وانتعش سعر عملة تيرا لونا LUNA/USD بنحو 1.73% لتسجل مستويات 94.62 دولار.

وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 16.83% لتسجل 1.13 دولار.

وارتفع سعر سولانا Solana بنسبة 8.06% إلى مستوى 98.45 دولار.

وربح سعر بولكادوت Polkadot ما نسبته 2.77% إلى مستويات 20.61 دولار.

وقفز سعر دوجكوين DOGE/USD بنسبة 12.6% إلى مستويات 0.1408 دولار.