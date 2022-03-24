الإسكندرية تعاني من الطقس السيئ

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب الإسكندرية، اليوم الخميس، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وعواصف ورياح شديدة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وصاحب الموجة انخفاض شديد في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، خاصة خلال ساعات الليل، إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى في الإسكندرية، 10 درجات مئوية فقط.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كان محافظ الإسكندرية، قد قرر استمرار تعطيل الدراسة اليوم للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووجه المحافظ باستمرار منح العاملين المعينين ضمن 5٪ "ذوي الاحتياجات الخاصة" والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية اليوم.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية تجري بصورة طبيعية، نظرا لوجود سرعة الرياح في معدلات تسمح بتحرك ورسو السفن بشكل آمن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، بـ 132 سيارة شفط، تحسبا لتراكم مياه الأمطار بالشوارع.