شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتخلى عن تطبيق Play Movies لصالح Google TV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى تطبيق Google TV تطبيق "أفلام وتلفزيون Play" عبر جميع أجهزة Android، وعندما تم طرح Google TV في أواخر عام 2020 ، بدت مهمته لاستبدال Play Movies & TV فكرة جيدة لأن التطبيق المثبت مسبقًا لم يكن يفعل الكثير لجذب انتباه المستخدمين بعيدًا عن تطبيقات البث الأخرىـ وفقا لتقرير enagdged.

وكانت إضافة Google TV إلى نظام Android البيئي تدريجيًا إلى حد كبير حتى هذه النقطة ، ولكنها الآن من المقرر أن تكون جزءًا أساسيًا من تجربة Android، وفقا لتطبيق digitartlend.

وسيتم إيقاف تشغيل أفلام وتليفزيون Play رسميًا كوجه لمتجر Android المتدفق لصالح Google TV بدءًا من مايو.

وأعلنت Google فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن شراء المحتوى على Play Movies & TV لن يكون مدعومًا في متجر Play وسيأخذ Google TV مكان Play Movies & TV باعتباره تطبيق البث المثبت مسبقًا المضمن افتراضيًا على كل جهاز يعمل بنظام Android في تلك المرحلة.

وتتأكد الشركة من الإشارة إلى أن جميع عمليات الشراء التي تم إجراؤها في تطبيق Play Movies & TV ستنتقل إلى تطبيق Google TV كما فعلت منذ تقديم Google TV.

كما سيتم أيضًا نقل قوائم رغبات المستخدمين والتوصيات والجوانب الشخصية الأخرى في "أفلام وتلفزيون Play" إلى Google TV.

وعلى الرغم من أن الانتقال قد يبدو طفيفًا، إلا أن التركيز على Google TV يبدو منطقيًا نظرًا للقيود التى تمارسها شركات البث مثل Netflix و Hulu على المحتوى الرقمي.

ولا يقتصر دور Google TV على كونه واجهة محل رقمية للمحتوى المتدفق المدفوع كما فعلت Play Movies & TV، وبدلاً من ذلك يربط التطبيق المستخدمين بجميع اشتراكات البث الخاصة بهم في موقع مركزي واحد ، بالإضافة إلى عرض العروض المدفوعة.

وعلى الرغم من أن الأمر استغرق بعض الوقت ، فإن التحرك لدفع Google TV إلى طليعة خدمات البث على Android حيث تركز الشركة على دمج خيارات البث الذى بدأ أخيرًا يؤتى ثماره.

ولحسن الحظ ، يبدو أن تطبيق Google TV هو خيار أفضل لمستخدمى Android من Play Movies & T ، لذا يجب أن يفيد الانتقال المستخدمين على المدى الطويل.